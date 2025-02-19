Ολυμπιακός: Πολύ σοβαρό το πρόβλημα του Γουόκαπ στη μέση

Άσχημα μαντάτα, που αφορούν στο πρόβλημα του Τόμας Γουόκαπ στη μέση, μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας! Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τόνισε πως το πρόβλημα του 32χρονου γκαρντ είναι πολύ σοβαρό και υπάρχουν, πλέον, σοβαρές σκέψεις να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο.



Όπως είπε, γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων όλων των εμπλεκομένων, για να αποφασιστεί οριστικά πώς θα κινηθούν. Τη δεδομένη στιγμή, ωστόσο, και ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση από την πειραϊκή ΚΑΕ, είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί το νυστέρι. Σε περίπτωση, φυσικά, που ο Γουόκαπ περάσει την πόρτα του χειρουργείου και δεν πάει πάλι σε κάποια συντηρητική θεραπεία, χάνει και το υπόλοιπο της σεζόν.



Σε κάθε περίπτωση, ο Ζέρβας υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός, προκειμένου να είναι έτοιμος, αν όντως χάσει έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του, ψάχνει ήδη αντικαταστάτη, έχοντας βγει στην αγορά!

Πηγή: skai.gr

