Ακόμα μία επαγγελματική νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Άρσεναλ, που επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, συνεχίζοντας με το απόλυτο και χωρίς να έχει δεχθεί ούτε γκολ στη διοργάνωση!

Οι «κανονιέρηδες» έκαναν για ακόμη μια φορά τα απολύτως απαραίτητα, με τη Σλάβια να έχει ελάχιστες τελικές και να μην μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ράγια, ο οποίος δεν χρειάστηκε να επέμβει ούτε μία φορά στην αναμέτρηση.

Το σκορ άνοιξε στο 32' ο Μπουκάγιο Σάκα με εύστοχο πέναλτι, μετά το χέρι του αρχηγού των Τσέχων, Πρόβοντ. Λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης, ο Μικέλ Μερίνο διπλασίασε τα τέρματα με κοντινό πλασέ έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Τροσάρ.

Στο 70' ο Ισπανός σημείωσε και το τρίτο γκολ με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος την κακή έξοδο του Μάρκοβιτς, «σφραγίζοντας» τη νίκη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη μοναδική αξιοσημείωτη στιγμή να είναι η είσοδος του Μαξ Ντάουμαν, ο οποίος έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίζεται στην ιστορία του Champions League!

Η ομάδα του Ζαφείρη, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 70', έμεινε στους δύο βαθμούς, ενώ η Άρσεναλ συνέχισε απτόητη, μετρώντας πλέον 12 βαθμούς και τέρματα 10-0, στην κορυφή του ομίλου.

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε στη Νάπολη, ο Ζέτετερ κατέβασε ρολά και η Άιντραχτ έφυγε «ατσαλάκωτη» από το «Ντιέγκο Μαραντόνα»! Η ομάδα της Φρανκφούρτης, κοίταξε στα μάτια τη Νάπολι, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να πάρει το ματς, ενώ είχε σε σπουδαία βραδιά τον τερματοφύλακά της που στο 90'+6' με διπλή επέμβαση διατήρησε το 0-0!

Τρίτη 04/11

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00)

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00)

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό (22:00)

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Τότεναμ – Κοπεγχάγη (22:00)

Τετάρτη 05/11

Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45)

Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45)

Άγιαξ – Γαλατασαράι (22:00)

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ (22:00)

Μαρσέιγ – Αταλάντα (22:00)

Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)

Μπριζ – Μπαρτσελόνα (22:00)

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.