Η Πάφος πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Βιγιαριεάλ με σκορ 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η κυπριακή ομάδα σκαρφάλωσε στην 19η θέση και φυσικά ελπίζει βάσιμα για πρόκριση στην έξτρα φάση (θέσεις 9-24). Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη στις 19:45, η Καραμπάγκ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι.

Tα αποψινά ματς που ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική:

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Άγιαξ – Γαλατασαράι

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Μαρσέιγ – Αταλάντα

Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπριζ – Μπαρτσελόνα

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

