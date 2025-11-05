Η Πάφος πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Βιγιαριεάλ με σκορ 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η κυπριακή ομάδα σκαρφάλωσε στην 19η θέση και φυσικά ελπίζει βάσιμα για πρόκριση στην έξτρα φάση (θέσεις 9-24). Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη στις 19:45, η Καραμπάγκ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι.
Tα αποψινά ματς που ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική:
Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
Άγιαξ – Γαλατασαράι
Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ
Μαρσέιγ – Αταλάντα
Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν
Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Τα χθεσινά αποτελέσματα:
Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
