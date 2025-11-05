Λογαριασμός
Champions League: Τρομερή Πάφος, νίκησε 1-0 τη Βιγιαρεάλ, σε τροχιά πρόκρισης με 5 βαθμούς

Καραμπάγκ και Τσέλσι ήρθαν ισόπαλες 2-2. Παρέμεινε στην 31η θέση ο Ολυμπιακός, ενώ έχουν ματς λιγότερο 3 ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά από τους Πειραιώτες

Πάφος

Η Πάφος πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Βιγιαριεάλ με σκορ 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η κυπριακή ομάδα σκαρφάλωσε στην 19η θέση και φυσικά ελπίζει βάσιμα για πρόκριση στην έξτρα φάση (θέσεις 9-24). Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη στις 19:45, η Καραμπάγκ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι

Tα αποψινά ματς που ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική:

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
Άγιαξ – Γαλατασαράι 
Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι 
Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ 
Μαρσέιγ – Αταλάντα 
Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν 
Μπριζ – Μπαρτσελόνα 
Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: UEFA CHAMPIONS LEAGUE ποδόσφαιρο Πάφος
