Καλύτερο από ποτέ επέστρεψε το Santorini Experience 2024

Η μοναδική αρχιτεκτονική με τις λιτές κυκλαδίτικες γραμμές, η μεθυστική ατμόσφαιρα όπου το γαλάζιο του Αιγαίου σμίγει με το κοκκινωπό των βράχων και το λευκό των σπιτιών, τα ασβεστωμένα χωριά της Καλντέρας, το καταπληκτικό φαγητό και κρασί, η πολυτέλεια και το αξέχαστο ηλιοβασίλεμα εναρμονίστηκαν με τον ιδιαίτερο ηφαιστειογενή χαρακτήρα της Σαντορίνης και τον εξαιρετικό καιρό προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για αθλητικό τουρισμό στο νησί.



Από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου, η Σαντορίνη υποδέχτηκε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από 35 χώρες για τις ανάγκες του 7ου Santorini Experience, χαρίζοντας μια εκρηκτική εμπειρία σε συμμετέχοντες που ταξίδεψαν στο νησί μεταξύ άλλων από: τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ελβετία, την Τουρκία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πολωνία, το Βέλγιο, τη Σερβία, την Κροατία και την Ελλάδα.



Τα αξεπέραστης ομορφιάς σημεία του νησιού όπως το Ηφαίστειο και το μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά με την εντυπωσιακή Καλντέρα και την εξαιρετική θέα στο Αιγαίο αποτέλεσαν τα σημεία αναφοράς των φετινών δράσεων της διοργάνωσης.



Κολύμβηση «αστέρων» από το Ηφαίστειο!

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες του Santorini Experience κολύμπησαν από το Ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον συναρπαστικό αγώνα open water 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.).

H παγκόσμια elite της κολύμβησης open water που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού βρέθηκε στο νησί για τον μοναδικό αγώνα κολύμβησης. Η Ιταλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Barbara Pozzobon, η Ουγγαρέζα αργυρή πρωταθλήτρια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 4η Ολυμπιονίκης Anna Olasz, η Γερμανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Leonie Beck, ο Ιταλός πρωταθλητής Ευρώπης Mario Sanzullo, ο Ιταλός πρωταθλητής Leonardo Favretti καθώς και πρωταθλητές Ελλάδος όπως ο Δημήτρης Νέγρης έλαβαν μέρος δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στην εξαιρετική και γρήγορη κολυμβητική διαδρομή του Santorini Experience. Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσε και ο Ιταλός προπονητής των κορυφαίων επιτυχιών σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα Fabrizio Antonelli. Την πρώτη θέση στους άντρες μοιράστηκαν ο Δημητρης Νέγρης με τον Mario Sanzullo, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Barbara Pozzobon.

Η κολυμβητική διαδρομή διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια στα μαγευτικά νερά της Σαντορίνης (με μέση θερμοκρασία νερού στους 22-23 βαθμούς Κελσίου) με την υποστήριξη της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης που βοήθησε τόσο στην υλοποίηση του αγώνα όσο και στην ασφαλή μεταφορά των κολυμβητών από το παλιό λιμάνι των Φηρών στο Ηφαίστειο. Στην ασφάλεια του αγώνα συνέβαλαν οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ναυαγοσώστες και τα ναυαγοσωστικά σκάφη της Lifeguard Patrol που φρόντισαν και για τον απαραίτητο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό. Την κολύμβηση υποστήριξαν επίσης, με σκάφη και προσωπικό ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και η Caldera Yachting, ενώ η διοργάνωση με τη βοήθεια της SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, φρόντισε όλους τους αθλητές της με την παροχή του σωσιβίου ασφαλείας, που η χρήση του ήταν υποχρεωτική για όλους, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια σε κάθε συμμετέχοντα. Τεχνικός Διευθυντής του κολυμβητικού αγώνα ήταν ο προπονητής κολύμβησης με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις Νίκος Γέμελος.



Τρέξιμο στην Καλντέρα με θέα που κόβει την ανάσα

Η διοργάνωση επέστρεψε φέτος στις τρεις παλιές, γνώριμες και αγαπημένες trail running διαδρομές τρεξίματος πάνω στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά. Από το πρωί του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν, έχοντας στο πλάι τους τη μαγευτική θέα του ηφαιστείου, εξαιρετικές διαδρομές που απευθύνονταν σε όλους. Η εκκίνηση δόθηκε το πρωί με τις διαδρομές των 15χλμ powered by HOKA και 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ενώ ακολούθησε αυτή των 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele. Όλες οι διαδρομές είχαν ως αφετηρία το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό πάλι στην Οία. Νικητής στους άντρες στα 15χλμ αναδείχτηκε ο αθλητής της HOKA, Αλέξανδρος Καρύκας ενώ στα 10χλμ και 5χλμ πρωταγωνίστησε ο Πολωνός Patryk Sobczyk. Στις γυναίκες, στα 15χλμ νικήτρια αναδείχτηκε η Κατερίνα Ράδη, στα 10χλμ η Μαρία Μπέμπη και στα 5χλμ η Γερμανίδα Lina Haase.

Οι διαδρομές τρεξίματος είχαν 4 σταθμούς τροφοδοσίας, ενώ ένας από αυτούς ήταν στο ξενοδοχείο Nobu Hotel Santorini, που φρόντισε να καλωσορίσει θερμά τους Ασιάτες δρομείς.

Δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα των αγώνων τρεξίματος και κολύμβησης: https://santorini-experience.com/apotelesmata-2024/

Στο πλαίσιο του Santorini Experience 2024, ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Νίκος Ζώρζος δήλωσε: «Είναι χαρά μου, γιατί το Santorini Experience, ξεκίνησε σε μία άλλη περίοδο που ήμουν Δήμαρχος. Συνεχίζεται τώρα και είναι η 7η φορά. Είναι μία εξαιρετική διαδρομή και μοναδική στον κόσμο. Η διοργάνωση είναι άρτια και θα συνεχίζεται σ’ αυτή την 5ετία που είμαι Δήμαρχος. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε παρόμοιες αθλητικές διοργανώσεις και φυσικά να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο. Η Σαντορίνη έχει να προσφέρει τη μοναδικότητα που έχει και την προίκισε η φύση. Το νησί μας έχει πολλά ενδιαφέροντα, με πρώτον το γεωπεριβάλλον και την ιδιαιτερότητα της φύσης. Είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αθλητικές δράσεις και να έρχονται να απολαμβάνουν σπουδαίοι αθλητές τις ομορφιές του νησιού μας. Το Santorini Experience αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για όλους. Εμείς θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο αθλητισμός να ανθίσει στο νησί».

Παράλληλες Δράσεις για τα παιδιά της Σαντορίνης

Ο Δήμος Θήρας, σε μια προσπάθεια να φέρει τα νέα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και σε υγιή αθλητικά πρότυπα, εμπλούτισε το φετινό πρόγραμμα με πολλές παράλληλες δράσεις.



Μαθήματα taekwondo με τον Μιχάλη Μουρούτσο

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μουρούτσος πραγματοποίησε μαθήματα taekwondo για παιδιά, ενώ στη συνέχεια υλοποίησε σεμινάριο στα αγωνιστικά τμήματα των συλλόγων taekwondo ΑΣ Λέοντες Σαντορίνης, ΑΣ Πάνθηρας και ΑΣ Ολυμπιακή Ακαδημία Σαντορίνης. Τα παιδιά χαιρέτησε με έναν σύντομο λόγο της η Δώρα Τσαμπάζη, δημοσιογράφος και σύζυγος του αείμνηστου δις αργυρού Ολυμπιονίκη του taekwondo Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Όλα τα μαθήματα υλοποιήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο Σαντορίνης.

Πρίντεζης & Arlauckas δίπλα στα παιδιά της Σαντορίνης

Για πρώτη φορά στη διοργάνωση, δύο σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, o δις πρωταθλητής και ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργος Πρίντεζης και ο θρύλος της Ευρωλίγκα και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas, ένωσαν τις δυνάμεις τους και ήρθαν κοντά στα νέα παιδιά του νησιού προκειμένου να τους μάθουν τις βασικές αρχές του αγαπημένου αθλήματος της καλαθοσφαίρισης. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου τα παιδιά των συλλόγων της Σαντορίνης με τη δυναμική συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Σαντορίνης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους διεθνείς αστέρες του μπάσκετ και να μυηθούν στα «μυστικά» του αθλήματος, στο basketball clinic powered by Trace ‘n Chase που έγινε στο Κλειστό Γυμναστήριο της Σαντορίνης.

Kids Running με τον πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη

Στις παράλληλες δράσεις του Santorini Experience, συμπεριλήφθηκε το Kids Running με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια Περικλή Ιακωβάκη. Το παιδικό τρέξιμο έγινε με τη δυναμική συμμετοχή του ΑΣ Ήφαιστου Θήρας και παιδιών του Δήμου Θήρας την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Θήρας (Πανθηραϊκού).

Ομιλίες με τον Δημήτρη Παπανικολάου powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μαζί με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου οργανώθηκαν για πρώτη φορά ομιλίες για τη διαφορετικότητα, σε μαθητές του Γυμνασίου Φηρών, του Γυμνασίου Μεσαριάς, του Ειδικού Σχολείου στη Μεσαριά, του Γυμνασίου Εμπορείου και του Λυκείου Φηρών.

Ομιλία του Παύλου Καγιαλή powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Στη φετινή διοργάνωση, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία του χάλκινου Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα, Παύλου Καγιαλή powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης. Πάνω από 40 παιδιά παρακολούθησαν με μεγάλη προσήλωση το ίνδαλμά τους να μιλάει για το άθλημα, την πορεία του και τις δυσκολίες αλλά και να δίνει συμβουλές για τη ζωή και τον αθλητισμό.



Ομιλίες για την Οδική Ασφάλεια powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Επίσης, με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Χούντρα, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ διοργάνωσε με τον Δήμο Θήρας, ομιλίες που αφορούσαν στην οδική ασφάλεια, σε παιδιά του Λυκείου Φηρών, του ΕΠΑΛ Θήρας, του Γυμνασίου Φηρών και του Γυμνασίου Μεσαριάς. Οι ομιλίες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και κράτησαν το ενδιαφέρον των μαθητών που δεν δίστασαν σε κάποια σχολεία να ρωτήσουν για την επόμενη επίσκεψη του διακεκριμένου ομιλητή!

Pilates & Yoga

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, οργανώθηκαν επίσης, μαθήματα pilates με τη Μάντη Περσάκη στα ξενοδοχεία Santo Pure Oia και Santo Mine Oia και μαθήματα yoga powered by Messinian Spa στο Athina Luxury Suites.

Γαστρονομία & Αθλητισμός

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σε συνεργασία με τη Miele, ταξίδεψαν τους εκλεκτούς καλεσμένους τους στον χώρο της γαστρονομίας, οργανώνοντας μοναδικά γεύματα σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας όπως τα Esperisma Bar Restaurant και Selene Restaurant, που ανέδειξαν με έναν ξεχωριστό τρόπο τις τοπικές γεύσεις και τα προϊόντα της Σαντορίνης.

Παράλληλα, οργανώθηκαν εξαιρετικά γεύματα στα εστιατόρια των Nobu Hotel Santorini και Seaside Santorini, καθώς και cocktails στα Esperisma Bar Restaurant και Santo Mine Oia.

Οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στο Οινοποιείο Santo Wines και επισκέφτηκαν το κατάστημα της Miele στη Σαντορίνη. Η Miele ως Bronze Sponsor, πρόσφερε στους καλεσμένους της μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύαζε την πολυτέλεια των συσκευών της με τη γαστρονομία. Στο μοναδικό αυτό περιβάλλον ο Chef της Miele, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης, προσέφερε μια αξέχαστη εμπειρία live cooking, χρησιμοποιώντας τις υπερσύγχρονες συσκευές της Miele. Ενώ οι καλεσμένοι εξερευνούσαν το πλήρως εξοπλισμένο κατάστημα, παρακολούθησαν τον σεφ σε δράση, καθώς προετοίμαζε μια σειρά από εκλεπτυσμένα πιάτα μπροστά τους, μεταμορφώνοντας την κουζίνα σε χώρο δημιουργίας και απόλαυσης.

Πλούσια Δώρα στους Συμμετέχοντες & Νικητές των αγώνων!

Η hoper, η εταιρεία που φέρνει στην Ελλάδα τις προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο ήταν για πρώτη φορά Official Helicopter Partner του Santorini Experience. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η καινοτόμα εταιρεία πρόσφερε ως έπαθλο στον νικητή και στη νικήτρια του αγώνα κολύμβησης open water από ένα tour, με την ασφάλεια που προσφέρει ο στόλος της. Παράλληλα, οι καλεσμένοι του Santorini Experience είχαν και αυτοί την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές περιηγήσεις πάνω από τα όμορφα τοπία της Σαντορίνης.

Η HOKA που αποτελεί ένα από τα κορυφαία brand στον χώρο του τρεξίματος συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στη διοργάνωση ως Official Footwear Sponsor. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η εταιρεία πρόσφερε ως δώρο ένα μοναδικό ζευγάρι παπούτσια HOKA τόσο στον πρώτο άντρα όσο και στην πρώτη γυναίκα του αγώνα των 15χλμ. powered by HOKA. Τα παπούτσια HOKA είναι ειδικά σχεδιασμένα για τρέξιμο και κατασκευάζονται με προηγμένες τεχνολογίες που είναι μοναδικές για το brand.



Η SportAdore, ως αποκλειστικός διανομέας της Luanvi στην Ελλάδα, της κορυφαίας εταιρείας που διακρίνεται στον χώρο των δρομικών events, με συμμετοχές σε μεγάλους Μαραθωνίους όπως αυτόν της Βαλένθια, πρόσφερε δωροεπιταγές και μοναδικό αθλητικό εξοπλισμό στους αθλητές που τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα θέση όλων των αγώνων.



Τα Kois Optics που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις στην αγορά των οπτικών αναδεικνύοντας πάντα την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού της Σύρου, πρόσφεραν ως Official Optics Partner της διοργάνωσης, από ένα ζευγάρι γυαλιών στους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν την πρώτη θέση στις διαδρομές 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele και 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.



Τέλος, ειδικά δώρα στους τρεις πρώτους νικητές των αντρών και γυναικών τόσο στο τρέξιμο, όσο και στην κολύμβηση, πρόσφερε η σειρά καλλυντικών των Messinian Spa που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο Καλαμάτας και πολλούς άλλους φυσικούς θησαυρούς της ελληνικής φύσης.



Δωρεάν Συμμετοχή στους Δημότες Θήρας

Η συμμετοχή των δημοτών Θήρας στο τρέξιμο και την κολύμβηση ήταν δωρεάν, σε μια προσπάθεια του Δήμου Θήρας να καλύψει την ανάγκη των κατοίκων για άθληση και ευεξία, που είναι απαραίτητη όσο ποτέ, δίνοντας τους παράλληλα την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα σε κορυφαία ονόματα του αθλητισμού.

Οι Χορηγοί που Υποστήριξαν τη Διοργάνωση

Οι καλεσμένοι της διοργάνωσης μετακινήθηκαν στο νησί με την ασφάλεια του premium στόλου της SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που ήταν ο Premium Mobility Partner του Santorini Experience 2024.

Η SKY express, ως Επίσημος Αερομεταφορέας της διοργάνωσης, με τις καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς το νησί της Σαντορίνης, αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τους επισκέπτες του Santorini Experience 2024.

Όσοι επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το Santorini Experience, είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με την ασφάλεια και την άνεση της κορυφαίας ελληνικής εταιρείας επιβατηγού ναυτιλίας Blue Star Ferries.



Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την άνεση και τις ποιοτικές λύσεις που πρόσφερε το Santorini’s Best Driver που οργάνωσε τις μετακινήσεις τους.



Το κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά εξυπηρέτησε τις εγγραφές των δημοτών Θήρας, ενώ αποτέλεσε ως Official Sports Store και το σημείο παραλαβής των πακέτων των συμμετεχόντων.



Όλοι οι συμμετέχοντες, σε όλες τις δράσεις, ενυδατώθηκαν με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, ενώ οι δρομείς και οι κολυμβητές απόλαυσαν τις εξαιρετικές μπύρες της Ftelos Brewery Santorini.



Με τη βοήθεια της GoPro καταγράφηκαν μοναδικές στιγμές της διοργάνωσης και βγήκαν μαγευτικές time-lapse φωτογραφίες.

Τα Φαρμακεία ΣΑΜΙ ΤΑΡΑΖΙ, που βρίσκονται στις περιοχές Καρτεράδος και Μεγαλοχώρι ήταν δίπλα στον κάθε αθλητή και ως Partner της διοργάνωσης υποστήριξαν το Santorini Experience 2024.



Στην καρδιά της Σαντορίνης στη Μεσσαριά, το HealthSpot πρόσφερε διαγνωστικές εξετάσεις με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και υπηρεσίες ασθενοφόρου στους αγώνες κολύμβησης και τρεξίματος.



Στην υγειονομική κάλυψη του Santorini Experience, συνέβαλε και η ομάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) με γιατρό και ασθενοφόρο.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsor ήταν το Athina Luxury Suites.

Official Action Camera της διοργάνωσης ήταν η GoPro.

Official Footwear Sponsor ήταν η HOKA.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης ήταν οι Miele, NOUS Santorini.

Official Helicopter Partner ήταν η hoper.

Official Airline Partner ήταν η SKY express.

Official Sponsor ήταν η Blue Star Ferries.

Official Sports Store της διοργάνωσης ήταν το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt ήταν η Luanvi.

Official Optics Partner ήταν τα Kois Optics.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Caldera Yachting, Nobu Hotel Santorini, Santorini’s Best Driver, Seaside Santorini, Messinian Spa, Santo Wines, Ftelos Brewery Santorini, Lifeguard Patrol, Agaze Restaurant, Φαρμακεία ΣΑΜΙ ΤΑΡΑΖΙ, Ηealth Spot, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και Trace ‘n Chase.

Sustainability Partner ήταν η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Santorini Experience ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη αρωγή 36 Χορηγών Φιλοξενίας, ξενοδοχείων που με ειδικές τιμές, προώθησαν το νησί και πρόσφεραν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα ξενοδοχεία που βοήθησαν το Santorini Experience 2024 ήταν τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOUS Santorini, Nobu Hotel Santorini, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Pure Oia Suites & Villas, Santo Mine Oia Suites, Apeiron Blue, 270 Oia’s View, West East Suites, Lydia’s House, Santorini Folia Bianca, Nikki Beach Resort & Spa Santorini, Coco-Mat Hotel Santorini, De Sol Hotel & Spa, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Neoklassiko Koukouli, Noni Studios, Santoriviera House, Ifestau4, En Plo Boutique Suites, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Blue Dolphins, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.



Εθελοντισμός & Περιβάλλον

Για πρώτη φορά το Santorini Experience υποστήριξε εθελοντικά, η δυναμική ομάδα του Humanity Greece που ενίσχυσε και έτρεξε το τμήμα εξυπηρέτησης των εγγραφών. Με συνέπεια, σεβασμό και τηρώντας πάντα τους κανονισμούς, η ομάδα της ιδρύτριας Γεωργίας Παράσχου εξυπηρέτησε τους εκατοντάδες συμμετέχοντες. Παράλληλα, η πολυπληθής ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βοήθησε με τους φοιτητές της τους αγώνες κολύμβησης και τρεξίματος, ανεβάζοντας το αίσθημα της αλληλεγγύης αλλά και εμψυχώνοντας τις αθλήτριες και αθλητές σε κάθε σημείο της διαδρομής, όπως ακριβώς έκανε και το τμήμα Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας.

Εκτός από την ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος, η διοργάνωση ως ελάχιστο δείγμα στη στήριξη της εκδήλωσης, φρόντισε με τη βοήθεια της π³= Plastic Pollution Prevention για τον καθαρισμό των διαδρομών τρεξίματος και την ανακύκλωση των συσκευασιών στις δράσεις του τρεξίματος και της κολύμβησης.



