bwin - Κερδίζεις δωρεάν* εισιτήρια για τους αγώνες Ολυμπιακού & Παναθηναϊκού στη EuroLeague!

H bwin σου κλείνει θέση σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ, για τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη EuroLeague! Συμμετέχεις δωρεάν* στον διαγωνισμό και κληρώνεσαι για διπλά εισιτήρια!

EuroLeague Διαγωνισμός*: Εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες Ολυμπιακού & Παναθηναϊκού!

Παίζει να κερδίζεις δωρεάν εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη EuroLeague; Παίζει (κι αυτό) στην bwin! Το διεθνές brand, αποτελεί τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ, για δέκα συναπτά έτη και σου κλείνει θέση σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ.

EuroLeague giveaway contest* στους εντός έδρας αγώνες Ολυμπιακού & Παναθηναϊκού!

Η φετινή EuroLeague είναι η πιο συναρπαστική των τελευταίων ετών κι εσύ έχεις τη δική σου θέση στα γήπεδα των ελληνικών ομάδων, που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν για μία ακόμα σεζόν. Η bwin μοιράζει εισιτήρια* για τους εντός έδρας αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κι εσύ μπαίνεις στο giveaway contest! Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν κι εσύ κερδίζεις διπλά εισιτήρια μέσω κλήρωσης.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



