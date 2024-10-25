Conference League: Το ματς με τον περισσότερο κόσμο το Παναθηναϊκός-Τσέλσι

Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα δύσκολο βράδυ απέναντι στην Τσέλσι, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-1 για την 3η αγωνιστική του Europa Conference League.

Έτσι δεν μπόρεσε να δώσει χαρά στο κοινό του, το οποίο γέμισε το ΟΑΚΑ. Μάλιστα, η αναμέτρηση του «τριφυλλιού» κόντρα στους Λονδρέζους ήταν εκείνη με τη μεγαλύτερη προσέλευση χτες (24/10) στη διοργάνωση, καθώς παρακολούθησαν 59,742 θεατές. Δεύτερο στη σχετική λίστα ήταν το Μπέτις-Κοπεγχάγη (45,702) και 3ο το Ραπίντ-Νόα (18.600).

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδωσε βροντερό «παρών» και τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, δημιουργώντας συγκινητική ατμόσφαιρα.

Αν πιάσουμε και τις αναμετρήσεις του Europa League ήταν 2ο στη σχετική λίστα το Παναθηναϊκός-Τσέλσι, με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που έγιναν την Πέμπτη. Πρώτο ήταν το Ρόμα-Ντιναμό Κιέβου (61,624) και 3ο το Άιντραχτ Φρανκφούρτης-RFS (56,600).

UECL attendances (24 Oct):



59,742 Panathinaikos 🇬🇷 - Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

45,702 Betis 🇪🇸 - FCK 🇩🇰

18,600 Rapid 🇦🇹 - Noah 🇦🇲

16,747 St Gallen 🇨🇭 - Fiorentina 🇮🇹

14,021 Jagiellonia 🇵🇱 - Petrocub 🇲🇩

12,666 Djurgarden 🇸🇪 - Vitoria 🇵🇹

9,173 APOEL 🇨🇾 - Borac 🇧🇦

9,173 Hearts 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 - Omonia 🇨🇾… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2024

