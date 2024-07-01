Χουάντσο: «Η καλύτερη επιλογή ο Παναθηναϊκός - Ανυπομονώ να ζήσουμε ξανά τα ίδια, σπουδαίος ο Μπράουν»

Μεγάλη συνέντευξη στην As έδωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δηλώνοντας απόλυτα δικαιωμένος για την επιλογή που έκανε να πάει στον Παναθηναϊκό παρότι-όπως έιπε-είχε προτάσεις σχεδόν από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την αγάπη του κόσμου και ανυπόμονος για να υπερασπιστεί τη νέα σεζόν τους τίτλους που κατέκτησε φέτος με τους «πράσινους». Παράλληλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λορέντζο Μπράουν, που θα είναι συμπαίκτης του πλέον και στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά, ο 28χρονος άσος μίλησε για:

-το αν ξεκουράστηκε: «Δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ πολύ, αλλά γιορτάσμε αρκετά. Τώρα επιστρέψαμε στη δουλειά και ανυπομονώ για το Προολυμπιακό Τουρνουά. Είναι μια νέα πρόκληση, μια νέα εμπειρία. Θα προσπαθήσουμε να τα πάμε καλά και να δώσουμε στον Ρούντι το αντίο που του αξίζει».



-τη σχέση του με τον Ρούντι: «Είναι ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής ομάδας όσα χρόνια είμαι σε αυτή. Είναι ο αρχηγός μας, τον αγαπώ και τον σέβομαι πολύ. Του εύχομαι τα καλύτερα. Θα είναι ο ιδανικός τρόπος να κλείσει την καριέρα του αν πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ο μέντορας για όλους εμάς, είναι ο τελευταίος της χρυσής γενιάς που αποχωρεί».

-το όνειρο να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Ίσως ήμουν ο μόνος που πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν συμμετείχα (σ.σ. οι Τίμπεργουλβς τού το είχαν απαγορεύσει λόγω ενός τραυματισμού). Είναι ένα αγκάθι στην καριέρα μου και γι’ αυτό θέλω πολύ να πάω στο Παρίσι. Το 2021 ήμουν στην παρέλαση, στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά δεν έπαιξα καθόλου. Ήταν δύσκολο για μένα, ίσως μία από τις πιο μεγάλες απογοητεύσεις στην καριέρα μου. Έχω ένα έξτρα κίνητρο».

-τη σεζόν στον Παναθηναϊκό: «Η σεζόν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά συναισθήματα, πολλές εμπειρίες. Έπαιξα καλά, έπαιξα άσχημα, είχα τραυματισμούς, δύσκολες στιγμές, ειδικά στην αρχή. Και μετά προσπάθησα να βρω τη θέση και τον ρόλο μου. Στη συνέχεια κερδίσαμε, έπαιξα και έγινα σημαντικός. Φτάσαμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, που ο Παναθηναϊκός είχε να κατακτήσει πολλά χρόνια και γι’ αυτό είχε χτιστεί. Και πήραμε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το πήραμε: ήταν μια επική εμπειρία, από το 0-2 να επιστρέφουμε και να το κατακτούμε. Είναι κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ ο Παναθηναϊκός».

-τους πανηγυρισμούς του: «Απόλαυσα κάθε στιγμή. Απόλαυσα κάθε πανηγυρισμό, σε κάθε αγώνα, σε κάθε στιγμή που παίζαμε σε γεμάτο ΟΑΚΑ. Το να πάμε στο Βερολίνο και να νιώθουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας ήταν κάτι απίστευτο. Είχα δίπλα μου την οικογένειά μου, τους φίλους μου, που ήταν κοντά μου σε κάθε στιγμή. Ένιωσα μεγάλη στήριξη και περήφανος για τον εαυτό μου που δεν τα παράτησα ποτέ. Όταν τραυματιζόμουν, δούλευα ακόμη περισσότερο, επένδυα πολλές ώρες για να προετοιμαστώ ώστε να έρθουν οι καλές στιγμές».

-τις εντυπώσεις του από το ελληνικό μπάσκετ: «Έχω πάει σε τελικούς Παγκοσμίου, Ευρωμπάσκετ, playoffs του ΝΒΑ, αλλά ποτέ δεν βίωσα κάτι σαν αυτό. Ακόμη και την ημέρα που υπέγραψα δεν το πίστευα. Από το αεροδρόμιο που με περίμεναν 5-10 χιλιάδες άνθρωπο, μέχρι το πρώτο ντέρμπι που κερδίσαμε με τον Ολυμπιακό. Η συμπεριφορά που είχα σε κάθε εστιατόριο, σε κάθε καφετέρια, στο δρόμο, στα φανάρια… Και πέρα από όλα αυτά το να κερδίσουμε τους τίτλους. Μοιάζαμε με Έλληνες Θεοί. Είναι μια λεπτή ισορροπία, γιατί αν χάσεις, εσύ είσαι ο εχθρός. Είναι φοβερά όταν κερδίζεις, αλλά όταν χάνεις… προσοχή. Τώρα είμαστε σε μια στιγμή που το απολαμβάνουμε, σαν Θεοί».

-τους τίτλους με τον Παναθηναϊκό: «Είναι από τα πράγματα για τα οποία είμαι πιο περήφανος στην καριέρα μου. Έβαλα το όνομά μου στην έβδομη Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού και όταν το καταφέρνεις αυτό, σε θυμούνται για πάντα. Είναι κάτι ιστορικό που θα κρατήσει για μια ζωή. Είμαι περήφανος για τη σεζόν που είχα και ανυπομονώ για την επόμενη».

-το αν ένιωσε πίεση: «Όχι, γιατί στο τέλος ήταν μια ομάδα που φτιάχτηκε για να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Αν δεν είχαμε κερδίσει την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, θα νιώθαμε περισσότερο πίεση γιατί είχαμε ανάγκη έναν τίτλο. Αρχίσαμε τη σεζόν χάνοντας το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο, ξέραμε πως έπρεπε να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Η πρόκριση στο Final 4 ήταν καλή, αλλά δεν είχαμε πάρει κάποιον τίτλο. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις έστω στο Final 4 και το να κατακτήσεις την Ευρωλίγκα σε μια τόσο ανταγωνιστική διοργάνωση ακόμη πιο δύσκολο. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν, ώστε να νιώσω ξανά αυτό που ένιωσα στο Βερολίνο».

-τον Λορέντζο Μπράουν: «Χαίρομαι πολύ που θα είναι μαζί μου στον Παναθηναϊκό. Είναι σπουδαίος παίκτης, ένας από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Η Μακάμπι έφτασε κοντά στο να μας αποκλείσει στα playoffs χάρη κυρίως σε εκείνον. Είχε και άλλους συμπαίκτες, αλλά ο Μπόλντγουιν ήταν τραυματίας και ο Μπράουν έκανε απίστευτα πράγματα. Πέρα από αυτό, είναι σπουδαίος συμπαίκτης και φίλος. Είμαι πολύ χαρούμενιος που θα είναι στην ομάδα μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα παίζουμε, γιατί έχουμε πολλούς σταρ και είναι σαφές πως δεν μπορούν να έχουν όλοι την μπάλα. Πρέπει να προσαρμοστείς, αλλά είναι σπουδαία μεταγραφή. Πήραμε έναν από τους δύο καλύτερους πόιντ γκαρντ στην Ευρωλίγκα μαζί με τον Καμπάτσο».

-το αν μετάνιωσε τα χρόνια του στο ΝΒΑ: «Όχι, καθόλου. Δεν το μετανιώνω. Ακόμη κι αν τα πράγματα πήγαν άσχημα με τραυματισμούς και κακές στιγμές ή πηγαίνοντας σε μια ομάδα που δεν μου βγήκε. Όλα είναι εμπειρίες, που με έκαναν αυτό που είμαι ως παίκτης. Έζησα όμορφες στιγμές στο ΝΒΑ, που είναι όνειρο για κάθε παίκτη. Πρέπει να μένεις εκεί όσα περισσότερα χρόνια μπορείς. Τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου ζήσαμε το όνειρο κάθε παιδιού και κανείς δεν θα μας το στερήσει αυτό. Κάτσαμε εκεί για επτά χρόνια, που είναι πολύ δύσκολο, αν σκεφτείς πως κάθε χρόνο μπαίνουν τόσοι νέοι παίκτες. Είμαι περήφανος για αυτό. Και τώρα επιστρέψαμε στην Ευρωλίγκα για να απολαύσουμε το μπάσκετ, κάτι που αξίζουμε».

-το ενδιαφέρον από Ισπανία πέρσι: «Είχα πρόταση από την Μπαρτσελόνα και είχα μιλήσει και με τη Ρεάλ, ενώ είχα και μια συζήτηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Πέρσι είχα προσφορές από όλες τις ομάδες, πρακτικά υπήρχε ενδιαφέρον από όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Τελικά έκανα σωστά που επέλεξα τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ομάδα που θα διεκδικούσε την Ευρωλίγκα. Πέρσι, επίσης, δεν έβλεπα την Μπαρτσελόνα στο επίπεδο της Ρεάλ και στη Ρεάλ δεν έβλεπα το χώρο για να παίξω και να εξελιχθώ. Ο Παναθηναϊκός πόνταρε πολύ σε μένα και αποφάσισα να πάω στην Ελλάδα, να γίνω ηγέτης εκεί, με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Όλα πήγαν καλά, αφού πήραμε την Ευρωλίγκα.

-το αν θα επέστρεφε στην Εστουδιάντες: «Θέλω να αποσυρθώ εκεί. Ελπίζω να είναι τότε στην ACB, ειδάλλως θα γυρίσω στην κατηγορία που θα παίζουν και θα προσπαθήσω να τους βοηθήσω να ανέβουν. Θέλω να περάσω άλλα 2-3 χρόνια εκεί προτού αποσυρθώ, για να επιστρέψω την αγάπη που έλαβα και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με έκαναν να αγαπήσω το μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια δεν τα πήγαν καλά, αλλά είναι κοντά στην επιστροφή εκεί που αξίζουν. Πάντα θα είμαι φίλος της Εστουδιάντες για την κουλτούρα και το κοινό της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.