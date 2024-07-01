Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το δίδυμο που τα… έσπασε στους ψηλούς

Λεσόρ και Μήτογλου έκαναν εξαιρετική δουλειά και συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους δημιουργώντας ένα τρομερό δίδυμο στην front line του Τριφυλλιού

Λεσόρ, Μήτογλου

Οι «πράσινοι» με την προσθήκη του Λορέντζο Μπράουν διαθέτουν αδιαμφισβήτητα την καλύτερη backcourt στην Euroleague. Με την προσθήκη ενός ψηλού ακόμη δυναμώνει η front line του Παναθηναϊκού η οποία είναι ήδη πανίσχυρη.

Ο Λεσόρ με τον Μήτογλου έχουν κάνει τρομερή σεζόν και έχουν αποτελέσει παράγοντες στην… μαγική σεζόν που έκανε η ομάδα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός
