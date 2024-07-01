Παναθηναϊκός: Το δίδυμο που τα… έσπασε στους ψηλούς

Οι «πράσινοι» με την προσθήκη του Λορέντζο Μπράουν διαθέτουν αδιαμφισβήτητα την καλύτερη backcourt στην Euroleague. Με την προσθήκη ενός ψηλού ακόμη δυναμώνει η front line του Παναθηναϊκού η οποία είναι ήδη πανίσχυρη.

Ο Λεσόρ με τον Μήτογλου έχουν κάνει τρομερή σεζόν και έχουν αποτελέσει παράγοντες στην… μαγική σεζόν που έκανε η ομάδα.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.