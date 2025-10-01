Χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει, ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου με 87-79.

Καλύτερος ο Ναν (21π.-10ασ.), ξεχώρισαν Ρογκαβόπουλος (15π.) και Γιούρτσεβεν (14π) για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μπάγερν Μονάχου, βάζοντας από νωρίς την υπογραφή του στην αναμέτρηση. Ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε… αφηνιασμένος στο glass floor και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για το ποιος θα είναι ο MVP της βραδιάς.

Πηγή: skai.gr

