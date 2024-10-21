bwin: Δίπλα στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης και στα κορυφαία events της Ελλάδας!

Μία μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι πήραν μέρος στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, που είχε την σφραγίδα της bwin και προσέλκυσε τα βλέμματα πολλών δρομέων! Για 5η διαδοχική φορά το διεθνές βραβευμένο στοιχηματικό brand φρόντισε να κάνει την εμπειρία αξέχαστη και να περάσει το μήνυμα πως είναι διαρκής η στήριξη του στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της χώρας.

Εξαιρετικές επιδόσεις σε υπέροχες νέες διαδρομές, σε μια εκδήλωση – γιορτή για τη Θεσσαλονίκη. Οι δρόμοι φωτισμένοι, ο ενθουσιασμός των δρομέων στο… κόκκινο και τα γέλια τους έκαναν πιο ζωντανή τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου. Αυτή τη φορά η διαδρομή ήταν διαφορετική, οι εικόνες αποτυπώθηκαν στο μυαλό όλων όσων βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης και οι ιαχές ανυπομονησίας σκέπασαν την πόλη. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα 5 χλμ., τα 10 χλμ., τα 21 χλμ. και χιλιάδες δρομείς ήταν εκεί για να δείξουν την αγάπη τους στο δρομικό κίνημα, το οποίο η bwin έχει αγκαλιάσει εδώ και χρόνια. Αθλητές από πολλά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο, ξεσήκωσαν τη Θεσσαλονίκη κι έστειλαν το δικό τους μήνυμα άθλησης και υγείας. Άλλωστε, ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα event της χώρας, το οποίο και μαγνητίζει χιλιάδες ανθρώπους.

To σύνθημα της εκκίνησης των 5 χλμ. δόθηκε και το bwin running team ήταν εκεί για να βάλει τη δική του πινελιά, εκτοξεύοντας την εμπειρία στα ύψη. Στο υπέροχο δρομικό event βρέθηκαν και 5 πρωταθλητές του Team Future, χορηγικού προγράμματος της bwin, η Ελίνα Τζένγκο, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η Σοφία Κεσσίδη, ο Οδυσσέας Μουζενίδης και ο Τάσος Λατιφλλάρι.

Η bwin και σε αυτό το μεγάλο event ήταν εκεί, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στόχος της είναι να συνεχίσει να στηρίζει όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που προωθούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι εκφράζονται και οι αξίες του brand για την αγάπη στην άθληση. Ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος κέρδισε τις εντυπώσεις, ανεβάζοντας παράλληλα τον πήχη για το επόμενο event.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin, Ιωάννα Μπερίου, τόνισε για την υπέροχη διοργάνωση: «Είμαστε χαρούμενοι που βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαμε στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο, τον οποίο και στηρίξαμε για 5η διαδοχική χρονιά. Ο αθλητισμός βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κοινωνικής μας πρωτοβουλίας και αγκαλιάζουμε κάθε μεγάλη διοργάνωση της χώρας. Συμμετέχουμε ενεργά με το bwin Running Team, στο οποίο συμμετέχουν και οι πρωταθλητές μας, οι οποίοι απολαμβάνουν την υπέροχη ατμόσφαιρα της νυχτερινής αθλητικής γιορτής της Θεσσαλονίκης».

