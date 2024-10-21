Την άλλη πλευρά του νομίσματος βλέπει φέτος με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Πέρσι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στη Μαδρίτη έχοντας δέκα γκολ πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν σε πρωτάθλημα και Champions League. Φέτος, ωστόσο, στη δεύτερη σεζόν του στη «βασίλισσα», ο 21χρονος άσος στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της περιόδου δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει δίχτυα.

Αιτία φαίνεται ότι είναι πως φέτος αγωνίζεται αρκετά πιο μακριά από την αντίπαλη περιοχή, περισσότερο δηλαδή ως μέσος παρά ως δεύτερος επιθετικός. Κι αυτό έγινε γιατί ο Κάρλο Αντσελότι έπρεπε να βρει «χώρο» στη γραμμή κρούσης για τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπέλιγχαμ πέρσι ολοκλήρωσε τη χρονιά ως δεύτερος σκόρερ της Ρεάλ με 23 γκολ, ένα λιγότερο από τον Βινίσιους ο οποίος τον προσπέρασε με το γκολ που σημείωσε στον τελικό του Champions League.

