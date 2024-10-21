Τα 25α γενέθλιά τους με τη δίδυμη αδελφή του γιόρτασε χθες, Κυριακή, 20 Οκτωβρίου ο Εμμανουήλ Καραλής.

Μαζί τους ήταν οι γονείς τους, με τον Μανόλο και την αδελφή τους να σβήνουν συμβολικά από ένα κεράκι.

Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής ανήρτησε δύο φωτογραφίες του ίδιου και της αδελφής τους από τα παιδικά τους χρόνια να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

