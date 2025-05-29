bwin: 14 ανακατασκευασμένα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα και το ταξίδι συνεχίζεται!

Ιση πρόσβαση στον αθλητισμό και αθλητικό ιδεώδες, οι δύο άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η πρωτοβουλία της bwin, που σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», ανακατασκεύασαν 14 γήπεδα συνολικά σε όλη την επικράτεια. Από το Διδυμότειχο και τη Σαμοθράκη μέχρι το Κιάτο και τις Σάπες, το μήνυμα ήταν κοινό: όλα τα παιδιά και οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.



Το πρόγραμμα σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί» εγκαινιάστηκε το 2020 και μέχρι το 2024 η bwin προχώρησε δυναμικά στην ανακατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ το 2025 προμηνύεται γεμάτο εκπλήξεις.

Δύο γήπεδα στο Διδυμότειχο, τρία στη Σαμοθράκη, ένα στο Κιάτο, ένα στις Σάπες Ροδόπης, ένα στο Περιστέρι, τέσσερα στην Ξάνθη και δύο στην Κάλυμνο σκόρπισαν ενθουσιασμό, αφού σκοπός της bwin είναι κάθε παιδί, να έχει ελεύθερη, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στους χώρους του αθλητισμού! Συμπαραστάτης σε αυτό το εγχείρημα κι ένας legend του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το 2022 ο Βασίλης Σπανούλης αποτέλεσε τον Πρεσβευτή της δράσης, με την παρουσία του να αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη νεολαία. Η συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί» κρατά χρόνια και το συγκεκριμένο πρότζεκτ αποτύπωσε μια ειλικρινή σχέση που στόχο είχε την προσφορά ίσων ευκαιριών.

2024 - Δύο νέα γήπεδα στην Κάλυμνο

Η bwin, πιστή στο όραμά της για μια καλύτερη κοινωνία, συνέχισε την έμπρακτη υποστήριξη σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί», η bwin προσέφερε στα παιδιά και τους νέους της Καλύμνου δύο νέα ανακαινισμένα γήπεδα! Στο 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου, το μεγαλύτερο σε μαθητικό πληθυσμό σχολείο του νησιού και ένα από τα μεγαλύτερα στα Δωδεκάνησα ανακατασκευάστηκαν δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, τα οποία φιλοξενούν καθημερινά τα όνειρα και τις ανάγκες όλης της τοπικής κοινωνίας για άθληση.

2023 - Τέσσερα γήπεδα για τα παιδιά στην Ξάνθη

Σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», η bwin ταξίδεψε στην Ξάνθη και ολοκλήρωσε ένα ακόμα έργο μεγάλης σημασίας για τα παιδιά και τους νέους. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την ανακατασκευή τεσσάρων γηπέδων σε δύο Δημοτικά Σχολεία. Το 4ο και το 12ο είχαν την τιμητική τους και δεκάδες μαθητές αθλούνται πλέον σε ασφαλείς χώρους. Οι μπάλες με την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη θα θυμίζουν στα παιδιά πως ο αθλητισμός είναι διασκέδαση!

2023 - Πινελιά σε μια ιστορική έδρα!

Στο γήπεδο της Πρόνοιας, το οποίο φιλοξενεί τις ακαδημίες του ΓΣ Περιστερίου η bwin έβαλε την πινελιά της. Ένας χώρος ζωντάνιας, όπου οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν με ασφάλεια και να ονειρευτούν. Άλλωστε, το συγκεκριμένο γήπεδο φιλοξενεί 400 νεαρούς αθλητές των ακαδημιών του Περιστερίου (μπάσκετ, 3on3, shooting camps), ένας χώρος γεμάτος ιστορίας, μιας και αποτέλεσε την πρώτη έδρα της ομάδας ανδρών του Περιστερίου.

2022 - Γήπεδο στην ακριτική Ροδόπη

Η πρωτοβουλία της bwin και το «Μαζί για το Παιδί» ταξίδεψε στην ακριτική Ροδόπη και το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών στον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παίζουν σε ολοκαίνουργιο γήπεδο μπάσκετ, μιας και επιστρώθηκε ειδικός ασφαλής τάπητας, ο οποίος χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις! Η πορτοκαλί μπάλα άλλαξε την καθημερινότητά τους και το πρόγραμμα της bwin «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία» συνέχισε το ταξίδι του.

2022 - Παρουσία Σπανούλη το γήπεδο στο Κιάτο

Στο Κιάτο, η bwin μαζί με το «Μαζί για το Παιδί», προχώρησαν στη ανακατασκευή ενός ακόμα γηπέδου. Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πρεσβευτής της bwin, Βασίλης Σπανούλης, παρουσιάστηκε στο γήπεδο, συνομίλησε με τα παιδιά και μοιράστηκε μαζί τους τα μυστικά του αθλήματος. Η bwin παρέδωσε προς χρήση ένα όμορφο και άρτιο γήπεδο.

2021 Συγκίνηση στη Σαμοθράκη για τα τρία γήπεδα

Η bwin και «Το Μαζί για το Παιδί» ανταποκρίθηκαν με θέρμη στο αίτημα των κατοίκων της Σαμοθράκης και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Τα νέα γήπεδα σκόρπισαν συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του ακριτικού νησιού. Στα τρία τερέν, συνολικού εμβαδού άνω των 1200 τ.μ, επιστρώθηκε ειδικός ασφαλής τάπητας, αντίστοιχος με αυτόν των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δημιουργήθηκαν διαγραμμίσεις για μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, ενώ εγκαταστάθηκε και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ώστε τα γήπεδα να καταστούν ξανά χρηστικά!

2020 Από το Διδυμότειχο άρχισαν όλα…

Το ταξίδι άρχισε από το Διδυμότειχο! Η bwin ανέλαβε δράση σε μία από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας μας και σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», προσέφερε στα παιδιά του Διδυμοτείχου μια πραγματική αθλητική διέξοδο. Ειδικότερα, ανακατασκεύασε δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ/χάντμπολ (με συνολικό εμβαδόν άνω των 790τ.μ.), τα οποία φιλοξενούν καθημερινά τα όνειρα και τις ανάγκες όλης της τοπικής κοινωνίας για άθληση.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand άφησε σε όλες αυτές τις πόλεις μια υπέροχη αθλητική «κληρονομιά» που άλλαξε τη ζωή της νεολαίας, προσφέροντάς της νέες ευκαιρίες άθλησης!

Η καθημερινότητα πολλών παιδιών άλλαξε προς το καλύτερο και το γεγονός αυτό ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για το βραβευμένο brand. Η bwin και το «Μαζί για το Παιδί» συνεχίζουν με κέφι το ταξίδι τους, μιας και το πρόγραμμα του βραβευμένου brand «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία» προσφέρει ελπίδα και ενθουσιασμό.

Η bwin πιστή στη στρατηγική της συνεχίζει να ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα δράσεων με συνέπεια και σταθερότητα.

