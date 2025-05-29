«Ξανά για Ιωαννίδη η Μπολόνια, θέλει σκόρερ ο Ιταλιάνο»

Η Corriere dello Sport αναφέρει πως ο Ιταλιάνο θέλει να προσθέσει στη γραμμή κρούσης έναν παίκτη που πέρα από σκοράρισμα θα μπορεί να συνεισφέρει και σε δημιουργία και ο Φώτης Ιωαννίδης γίνεται αυτομάτως μεταγραφικός στόχος της Μπολόνια.

«Παρά τον ανταγωνισμό από τις Φιορεντίνα και Λάτσιο, υπάρχει ελπίδα έπειτα και από την κατάκτηση του Κυπέλλου που έχει προσθέσει πρεστίζ στους “ροσομπλού”» τονίζει χαρακτηριστικά το ιταλικό σενάριο που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής για τον Έλληνα στράικερ του Παναθηναϊκού.

«Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεπουλήσει τους παίκτες του, για να είναι κομπλέ με το cost control. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να περιμένουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά και στο ρεπορτάζ του ο Διονύσης Δεσύλλας.

