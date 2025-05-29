Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ξανά για Ιωαννίδη η Μπολόνια, θέλει σκόρερ ο Ιταλιάνο»

Φιορεντίνα, Λάτσιο και τώρα… Μπολόνια! Οι «ροσομπλού» ξαναμπαίνουν στον… χορό για τον Φώτη Ιωαννίδη, βάσει ιταλικού δημοσιεύματος

Φώτης Ιωαννίδης

Η Corriere dello Sport αναφέρει πως ο Ιταλιάνο θέλει να προσθέσει στη γραμμή κρούσης έναν παίκτη που πέρα από σκοράρισμα θα μπορεί να συνεισφέρει και σε δημιουργία και ο Φώτης Ιωαννίδης γίνεται αυτομάτως μεταγραφικός στόχος της Μπολόνια.

«Παρά τον ανταγωνισμό από τις Φιορεντίνα και Λάτσιο, υπάρχει ελπίδα έπειτα και από την κατάκτηση του Κυπέλλου που έχει προσθέσει πρεστίζ στους “ροσομπλού”» τονίζει χαρακτηριστικά το ιταλικό σενάριο που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής για τον Έλληνα στράικερ του Παναθηναϊκού.

«Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεπουλήσει τους παίκτες του, για να είναι κομπλέ με το cost control. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να περιμένουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά και στο ρεπορτάζ του ο Διονύσης Δεσύλλας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φώτης Ιωαννίδης Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark