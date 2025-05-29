Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στη μάχη των «αιωνίων» για το Πρωτάθλημα

Οι «αιώνιοι» αφήνουν πίσω τους το Άμπου Ντάμπι και παίρνουν θέσεις για τον τελευταίο τίτλο της χρονιάς. Το πρώτο ματς των τελικών του πρωταθλήματος έρχεται την Παρασκευή (30/05) στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Συντονιστείτε από νωρίς για όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν το τζάμπολ και στις 21:00 ακριβώς, ζήστε σε απευθείας σύνδεση με το ΟΑΚΑ όλη την ένταση της μονομαχίας μεταξύ Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR και Ολυμπιακού, σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη και του Χρήστου Ρομπόλη.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός την Παρασκευή (30/05) στις 21:00.

Το απόλυτο μπρα-ντε-φερ τίτλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Το ραδιόφωνο που… βγάζει πρωταθλητές!

