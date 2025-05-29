Με Βιλντόσα ο Ολυμπιακός στους τελικούς – Παίρνει τη θέση του Γκος

Με τον Λούκα Βιλντόσα στους τελικούς της Α1 με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστό ότι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος έχει υποστή μια θλάση στο δεξί πόδι με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να δίνει θέση στην 7άδα των ξένων ο Αργεντινός άσος.

Έτσι οι ξένοι που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών είναι οι Βιλντόσα, Φαλ, Μιλουτίνοφ, Βιλντόσα, Πίτερς, Φουρνιέ και Λι.

Κατ' επέκτασην αυτό σημαίνει πως ο Γκος αποτελεί παρελθόν απο τον Ολυμπιακό με τις αναμετρήσεις στο Final 4 να είναι και οι τελευταίες του με τα ερυθρόλευκα, καθώς τη νέα σεζόν αναμένεται να αγωνίζεται στην Ζαλγκίρις.

«Υπέγραψε στη Ζάλγκιρις ο Γκος»

Και με τη βούλα παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας φαίνεται πως θα είναι από τη νέα σέζον είναι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς - Γκος.

Αυτό υποστηρίζει η ιστοσελίδα, basketnews, επικαλούμενη πληροφορίες από τη Λιθουανία.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι έχει κλείσει και τυπικά το θέμα, με τον παίκτη να επιλέγει την οικονομική σταθερότητα για το άμεσο μέλλον και να δίνει τα χέρια με τους ανθρώπους της Ζάλγκιρις, παρά την αβεβαιότητα για τις προθέσεις του Ολυμπιακού.

Και από τη στιγμή που ο Γουίλιαμς - Γκος επιθυμεί και σίγουρο ρόλο στα πλάνα του προπονητή, αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε από την ομάδα του Τρινκιέρι.

Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει πως το συμβόλαιο έχει διάρκεια τριών ετών, με ετήσιες απολαβές για τα δύο πρώτα χρόνια να ανέρχονται στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και με δικαίωμα και από τις δύο πλευρές για διακοπή της συμβασης.

Ο Γκος στην λιθουανική ομάδα αναμένεται να έχει τον ρόλο του πρώτου playmaker.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.