Basketleague: «Κατάπιε» με 82-65 το Λαύριο και πάτησε οκτάδα ο Άρης

Τι και αν ήταν ισόβαθμοι; Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και σάρωσε με σκορ 82-65 το Λαύριο στο τελευταίο ματς της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ανεβαίνοντας στο 8-12. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε την ομάδα της λαυρεωτικής και το Περιστέρι, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην όγδοη θέση.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν μέσω της σκληρής τους άμυνας πως θα έβαζαν πολύ δύσκολα στην ομάδα του Κώστα Μέξα. Το Λαύριο έβαλε μόλις 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 28 συνολικά στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να βρεθεί γρήγορα πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά.

Η ίδια ακριβώς κατάσταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Άρης έβρισκε λύσεις στην επίθεση, αλλά κυρίως δεν έδινε τίποτα εύκολο στους φιλοξενούμενους. Η διψήφια διαφορά υπέρ των «κίτρινων» διατηρήθηκε με άνεση και η ομάδα του Νίκου Βετούλα έφτασε σε μία σημαντική νίκη.

Πράγματι, οι Θεσσαλονικείς πλέον βρίσκονται στην οκτάδα και ξεπέρασαν ταυτόχρονα δύο αντιπάλους, ενώ ξέφυγαν από τους ουραγούς Κολοσσό, Μαρούσι που έχουν 5-14. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της ανατολικής Αττικής έμεινε στο 7-13 και ακόμη δεν έχει... ξεμπερδέψει για την παραμονή.

Για τους νικητές, 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, 17 πόντους ο Τρέι Γούντμπερι, 11 πόντους και 10 ριμπάουντ ο Μανόλης Χατζηδάκης, ενώ 10 πόντους και 12 ριμπάουντ μέτρησε ο Σακούρ Τζούστον. Από τους ηττημένους, 15 πόντους και 6 ασίστ είχε ο Βασίλης Μουράτος.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Αλεξάνδρειο» (17/03, 17:15), ενώ το Λαύριο θα φιλοξενήσει στο γήπεδό του την ΑΕΚ Betsson (15/03, 20:15).

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 43-28, 62-47, 82-65

Άρης (Νίκος Βετούλας): Κούπερ 9 (1), Χατζηδάκης 11, Γούντμπερι 17 (5), Φιγκερόα 2, Τζούστον 10, Τολιόπουλος 18 (3), Γκιουζέλης 4 (1), Βησσαρίου, Ρόμπερτς 4, Φίλλιος 3 (1), Χοτζ 4.

Λαύριο (Κώστας Μέξας): Μουράτος 15 (1), Σέρμαν 7 (1), Γουάχαμπ 8, Φόρεστ 2, Σλέιτερ 7 (2), Τσάμης 8, Θόρτον 7, Κόνιαρης 7 (1), Ζάρρας, Πατρίκης, Βον 4.

