Έναν απ’ τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του αργεντίνικου ποδοσφαίρο απέκτησε τη Δευτέρα (10/3) η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον νεαρό μέσο Μπαλτάσαρ Ροντρίγκες απ’ τη Ράσινγκ Κλουμπ.

Ο 21χρονος, διεθνής με την U21 της Αργεντινής μέσος αποκτήθηκε με δανεισμό έως το τέλος του 2025, ενώ στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του.

Ο Ροντρίγκες μέτρησε 7 γκολ και 4 ασίστ σε 68 αγώνες για τη Ράσινγκ από το 2023, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει τους τίτλους Copa Sudamericana του 2024 και του 2025 Recopa Sudamericana.

Ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέ Μαστσεράνο, ήταν ο προπονητής του Ροντρίγκες στην εθνική ομάδα U23 της Αργεντινής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

