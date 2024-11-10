Σήμερα στις 09:00 το πρωί δόθηκε η εκκίνηση του 41ού Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας (ΑΜΑ2024) με 21.000 δρομείς από 152 χώρες να τρέχουν για να καλύψουν την ιστορική διαδρομή από το Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο αγώνας θα διαρκέσει περίπου 8 ώρες και όλοι οι τερματισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 17:42 το απόγευμα.

Τα μετάλλια των αθλητών είναι δημιουργία του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού, Κώστα Τσόκλη, με ένα κλαδί αγριελιάς. Πρώτη ύλη για τον κότινο, το ταπεινό και πολύτιμο στεφάνι έπαθλο των Ολυμπιονικών στην αρχαιότητα.

Εφέτος συμπληρώνονται:

128 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή μαραθωνίου δρόμου ως αγωνίσματος των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων,

μαραθωνίου δρόμου ως αγωνίσματος των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, 41 χρόνια από τον πρώτο αγώνα με την σημερινή του μορφή ,

, 61 από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη , στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένος ο αγώνας, ενώ

, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένος ο αγώνας, ενώ συμπληρώνονται 78 χρόνια από τη νίκη του Στέλιου Κυριακίδη στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946, σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του Μαραθωνίου δρόμου.

Οι 10 καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Άνδρες



2:10.34 Έντουιν Κιπτού (Κένυα) 12/11/2023

2:10.37 Φέλιξ Κάντι (Κένυα) 09/11/2014

2:10.55 Μπαλντίνι Στέφανο (Ιταλία) 29/08/2004

2:10.56 Μπρίμιν Κιπκορίρ Μισόι (Κένυα) 11/11/2018

2:11:07 Άντκοκς Μπιλ (Μ. Βρετανία) 06/04/1969

2:11.29 Μεμπ Κεφλεζίγκι (ΗΠΑ) 29/08/2004

2:11.35 Μπετ Ρέιμοντ Κιμουτάι (Κένυα) 11/11/2012

2:11.40 Μπούμπκερ Αμπντελκερίμ (Μαρόκο) 13/11/2011

2:11.49 Ροντόλφο Γκόμες (Μεξικό) 07/03/1982

2:12.01 Γουακιχούρι Ντάγκλας (Κένυα) 09/04/1995



Γυναίκες



2:26.20 Μιζούκι Νογκούτσι (Ιαπωνία) 22/08/2004

2:26.32 Κάθριν Ντερέμπα (Κένυα) 22/08/2004

2:27.20 Ντίινα Κάστρο-Ντρόσιν (ΗΠΑ) 22/08/2004

2:28.15 Έλφενες Αλέμου (Αιθιοπία) 22/08/2004

2:28.44 Ρέικο Τόσα (Ιαπωνία) 22/08/2004

2:29.48 Χιρόμι Σουζούκι (Ιαπωνία) 09/08/1997

2:31.06 Ράσα Ντραζνταουσκάιτε (Λιθουανία) 30/10/2010

2:31.10 Ανούτα Κατούνα (Ρουμανία) 09/04/1995

2:31.12 Μανουέλα Μασάδο (Πορτογαλία) 09/08/1997

2:31.15 Ολιβέρα Γιέβτιτς (Σερβία) 22/08/2004

Οι 10 Καλύτεροι Έλληνες στην Αυθεντική Διαδρομή

Άνδρες

1. 2:16.49 Κώστας Γκελαούζος Παναθηναϊκός 14/11/2021

2. 2:17.56 Νίκος Πολιάς Ολυμπιακός 29/08/2004

3. 2:19.55 Φάνης Τσιμιγκάτος Παναχαϊκή 07/03/1982

4. 2:20.37 Βασίλης Ζαμπέλης ΓΣ Ελ. Βενιζέλος 03/11/2002

5. 2:20.48 Μιχάλης Παρμάκης Πανελλήνιος ΓΣ 31/10/2010

6. 2:20.58 Σπύρος Ανδριόπουλος ΑΠΣ Πάτραι 09/04/1995

7. 2:21.20 Μιχάλης Κούσης ΓΕ Αγρινίου 11/08/1979

8. 2:21.22 Χριστόφορος Μερούσης ΦΟ Βροντάδου 08/11/2015

9. 2:21.44 Δημήτρης Θεοδωρακάκος Ολυμπιακός 31/10/2010

10. 2:21.58 Δημοσθένης Τρίγκας Πειραϊκός Συνδ. 09/04/1995



Γυναίκες

1. 2:39.10 Μαρία Πολύζου ΠΓΣ 09/08/1997

2. 2:40.36 Κωνσταντίνα Κεφαλά ΑΕΚ 31/10/2010

3. 2:40.53 Γεωργία Αμπατζίδου ΑΣ Βεργίνας 09/11/2008

4. 2:41.05 Μαγδαληνή Γαζέα ΑΓΕ Ζακύνθου 09/11/2008

5. 2:41.30 Γκλόρια Πριβιλέτζιο ΓΣ Γλυφάδας 14/11/2021

6. 2:44.37 Ελένη Δόντα Ηρακλή Θ. 06/11/2005

7. 2:44.58 Μάγδα Καρίμαλη ΓΑΣ Ιλισός Αθ. 31/10/2010

8. 2:45.43 Σοφία Ρήγα ΓΣ Ελ. Βενιζέλος 13/11/2011

9. 2:45.50 Ελευθερία Πετρουλάκη ΑΟ Μυκόνου 10/11/2019

10. 2:46.01 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου ΑΠΚ Νεάπολης 13/11/202



Πηγή: skai.gr

