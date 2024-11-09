Άρης-Μαρούσι: 72-74

Με δύο καλάθια του Μπανκς και ένα του Τολιόπουλου, ο Άρης προηγήθηκε με 6-3 στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Η συνέχεια ωστόσο της πρώτης περιόδου άνηκε εξ ολοκλήρου στο Μαρούσι, το οποίο χάρη στους Ραντούλιτσα και Ρέινολντς, πήρε το πάνω χέρι στο σκορ για το 15-8 στο 5λεπτο. Μάλιστα, χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 9-3 στα επόμενα τέσσερα λεπτά για το +13 (11-24), προτού ο Γούντμπερι με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα της περιόδου, μειώσει σε 14-24 για τους Θεσσαλονικείς.

Το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη βρήκε δύο ακόμη τρίποντα δια χειρός Τολιόπουλου και Μποχωρίδη, με αποτέλεσμα να «ροκανίσει» και άλλο τη διαφορά στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου (20-27 στο 13'). Λίγο αργότερα, ο Έλληνας γκαρντ και ο Χατζηδάκης, μείωσαν ακόμα και στους 4 (24-28), προτού το Μαρούσι βγάλει αντίδραση και με πρωταγωνιστές τους Ραντούλιτσα και Άνταμς, πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 9 πόντων (32-41)!



Το επιθετικό μπλοκάρισμα του Άρη συνεχίστηκε και στις αρχές της τρίτης περιόδου, με το Μαρούσι να το εκμεταλλεύεται και να φτάνει στο +14 (34-48) στο 25ο λεπτό. Κάπου εκεί, γύρισε ο διακόπτης των γηπεδούχων, και με μπροστάρηδες τους Τολιόπουλο και Μποχωρίδη, έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 11-0 σερί σε λιγότερο από δύο λεπτά, μειώνοντας στο 45-48! Παρά τους πόντους του Τανούλη με τα οποία ξεκόλλησε επιθετικά το Μαρούσι, το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα με το μέρος των «κίτρινων», με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς (53-54)!



Όπως ήταν λογικό, η τέταρτη και τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε... αίμα και άμμος ανάμεσα στις δύο ομάδες! Και αυτό διότι, η ομάδα του Ηλία Ζούρου μπορεί να πήγε στο +6 (54-60) στο 34ο λεπτό, ωστόσο, ο Άρης με ένα γρήγορο ξέσπασμα, προσπέρασε στο σκορ για πρώτη φορά από τις αρχές του αγώνα για το 62-60 στο 36'! Έκτοτε, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν διαδοχικά χτυπήματα, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια συνολικά έξι φορές χέρια. Με τρίποντο του Άνταμς στα 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, το Μαρούσι έκανε το 69-71, για να ακολουθήσουν οι βολές του Γιαννόπουλου και το 69-73 στα 19'' πριν το φινάλε. Ένα τεράστιο τρίποντο του Γούντμπερι ξαναέβαλε στο ματς τον Άρη (72-73), με τον Γιαννόπουλο να πετυχαίνει 1/2 βολές (72-74), δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Τολιόπουλος ήταν εκείνος που ανέλαβε την τελευταία επίθεση των γηπεδούχων, με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι στο δύσκολο τρίποντο νίκης που επιχείρησε, με αποτέλεσμα το Μαρούσι να πάρει μια τεράστια νίκη στο Αλεξάνδρειο (72-74)!

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 32-41, 53-54, 72-74.

