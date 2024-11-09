Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και γεμάτα σασπένς ματς της φετινής Stoiximan GBL, το Μαρούσι πανηγυρίσει σπουδαίο διπλό στο Αλεξάνδρειο επί του Άρη, επικρατώντας με σκορ 74-72 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Θεσσαλονικείς βέβαια είχαν την ευκαιρία στο φινάλε να «κλέψουν» το ροζ φύλλο αγώνα, όταν ο Βασίλης Τολιόπουλος σε «νεκρό χρόνο» αστόχησε σε τρίποντο νίκης, με την μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει στο σουτ που επιχείρησε.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας γκαρντ των «κίτρινων» δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και την ψυχραιμία του για την εξέλιξη που είχε το ματς, σκίζοντας τη φανέλα του μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του.

