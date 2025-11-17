Καθοριστική ήταν η συμβολή του Νεοκλή Αβδάλα στην τέταρτη συνεχόμενη επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA, καθώς η ομάδα του επιβλήθηκε της Σάρλοτ με 84-76 και συνέχισε αήττητη την πορεία της.

Ο 19χρονος διεθνής ήταν πολύ ψύχραιμος στο φινάλε, σημειώνοντας 6 κρίσιμους πόντους στο τελευταίο λεπτό αποκλειστικά από τη γραμμή των βολών, ευστοχώντας και στις έξι προσπάθειές του.

Συνολικά, ο Αβδάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα), ενώ μοίρασε 2 ασίστ, μάζεψε 1 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και δεν υπέπεσε σε κανένα λάθος, σε 29 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

ok Neo 🐰🇬🇷



📺 ACCNX pic.twitter.com/KhH3fQgxpP — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 16, 2025

