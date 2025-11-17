Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διψήφιος και ψύχραιμος ο Αβδάλας, νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ

Με τον Νεοκλή Αβδάλα να πετυχαίνει 10 πόντους και να έχει 6/6 βολές σε κρίσιμο σημείο, το Βιρτζίνια Τεκ έκανε το 4Χ4 στο NCAA κόντρα στο κολέγιο της Σάρλοτ

Nεοκλής Αβδάλας

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Νεοκλή Αβδάλα στην τέταρτη συνεχόμενη επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA, καθώς η ομάδα του επιβλήθηκε της Σάρλοτ με 84-76 και συνέχισε αήττητη την πορεία της.

Ο 19χρονος διεθνής ήταν πολύ ψύχραιμος στο φινάλε, σημειώνοντας 6 κρίσιμους πόντους στο τελευταίο λεπτό αποκλειστικά από τη γραμμή των βολών, ευστοχώντας και στις έξι προσπάθειές του.

Συνολικά, ο Αβδάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα), ενώ μοίρασε 2 ασίστ, μάζεψε 1 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και δεν υπέπεσε σε κανένα λάθος, σε 29 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεοκλής Αβδάλας ΗΠΑ μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark