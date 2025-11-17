Οι Ρόκετς ανέβηκαν στο 9-3 νικώντας 117-113 στην παράταση το Ορλάντο με το δίδυμο Κέβιν Ντουράντ (35 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και Αλπερέν Σενγκούν (30 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ) να κάνει θραύση.

Σε ένα απίθανο ματς που κρίθηκε μετά από δυο παρατάσεις, οι Τζαζ νίκησαν 150-147 τους Μπουλς. Ο Κιγιόντε Τζορτζ, που είχε 33 πόντους, με τρίποντο στα 2'' πριν το τέλος έκρινε το ματς, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν έβαλε 47 πόντους.

Το κακό βράδυ του Στεφ Κάρι (9 πόντοι με 2/11 σουτ) δεν στοίχισε στους Γουόριορς που πέρασαν με 124-106 από τη Νέα Ορλεάνη έχοντας πρωταγωνιστή τον Μόουζες Μούντι με 32 πόντους και 8/12 τρίποντα.

Παρά την απουσία του Βίκτορ Γουεμπανιαμά λόγω μυϊκού τραυματισμού, οι Σπερς επιβλήθηκαν 123-110 των Κινγκς με κορυφαίο τον ΝτιΆαρον Φοξ που είχε 28 πόντους και 11 ασίστ.

Οι Μάβερικς χρειάστηκαν την παράταση για να λύγίσουν με 138-133 τους Μπλέιζερς με τους Πι Τζέι Γουάσινγκτον και Κούπερ Φλαγκ να έχουν από 21 πόντους. Ο Ντένι Άβντιγια είχε 29 πόντους για το Πόρτλαντ.

Οι Χοκς πέρασαν με 124-122 από την Αριζόνα με την τριάδα Οκόνγκου (27π.), Αλεξάντερ-Γουόκερ (26π.) και Τζόνσον (25π.) να κάνει τη διαφορά και να ανατρέπει διαφορά 22 πόντων από την τέταρτη περίοδο.

Στη μάχη των... ουραγών, οι Νετς πέρασαν με 129-106 από την Γουάσινγκτον με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να έχει 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς 121-118

Σαν Αντόνιο Σπερς - Σακραμέντο Κινγκς 123-110

Γυάσινγκτον Γουίζαρντς - Μπρούκλιν Νετς 106-129

Χιούστον Ρόκετς - Ορλάντο Μάτζικ 117-113 (παρ.)

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 106-124

Ντάλας Μάβερικς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 138-133 (παρ.)

Φοίνιξ Σανς - Ατλάντα Χοκς 122-124

Γιούτα Τζαζ - Σικάγο Μπουλς 150-147 (παρ.)

