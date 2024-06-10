Γκουαρντιόλα για πιθανή επιστροφή στην Μπαρτσελόνα: Η πόρτα πλέον είναι κλειστή

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα βρίσκεται στη Μάντσεστερ Σίτι από το καλοκαίρι του 2016, έχοντας καταφέρει σε αυτά τα οκτώ χρόνια να εκτοξεύσει τόσο τον δικό του μύθο ως προπονητής, όσο και των «πολιτών» σε Premier και Champions League!

Ωστόσο, πρόσφατα δημοσιεύματα από το Νησί, ανέφεραν πως ο Καταλανός τεχνικός σκοπεύει να αποχωρήσει από το «Έτιχαντ» το καλοκαίρι του 2025, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Σίτι, μετά από εννέα άκρως επιτυχημένα χρόνια.

Δημοσιεύματα και φήμες που έβαλαν... φωτιά στην παγκόσμια σκηνή του ποδοσφαίρου για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του.

Το πρωί της Δευτέρας (10/06), ο Ισπανός τεχνικός βρέθηκε σε ένα τουρνουά γκολφ της πατρίδας του όπου συμμετέχουν αποκλειστικά πρώην ποδοσφαιριστές, με τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν για το μέλλον του και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα!

«Η πόρτα πλέον είναι κλειστή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος και απάντησε σε έντονο ύφος και για την αποχώρηση του Τσάβι από τους «μπλαουγκράνα»:

«Ό,τι κι αν συνέβη, δεν φταίω για την αποχώρηση του Τσάβι, λείπω 14 χρόνια από την Μπαρτσελόνα και δεν είμαι ύποπτος για κάτι σε αυτό το θέμα», ξεκαθαρίζοντας τις όποιες φήμες υπήρχαν περί εμπλοκής του στο εν λόγω ζήτημα.





🚨🔵🔴 “Is the door closed for your possible return to Barcelona in the future?”.



“Yes, door closed”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/mTfD5pBV0r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.