Έτοιμη να δώσει τη «μάχη» στους Ολυμπιακούς Αγώνες (27 Ιουλίου) είναι η Σερβία, η οποία έχει ήδη προκριθεί στο Παρίσι χάρη στη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.



Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, μάλιστα, ανακοίνωσε προεπιλογή 16 παικτών, εντός της οποίας βρίσκονται όλα τα μεγάλα αστέρια της χώρας, όπως ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Βασίλιε Μίτσιτς και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μεταξύ άλλων. Παράλληλα, μία θέση κέρδισαν και δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, «εξαργυρώνοντας» την καλή τους παρουσία στη φετινή σεζόν.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Γιόκιτς στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι δεδομένη, καθώς ακόμη δεν έχει αποφασίσει οριστικά αν θα αγωνιστεί. H Σερβία βρίσκεται στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με ΗΠΑ, Νότιο Σουδάν και τον νικητή από το προολυμπιακό τουρνουά του Πουέρτο Ρίκο (πιθανώς Ιταλία ή Λιθουανία).



Αναλυτικά οι 16 που κλήθηκαν: Βασίλιε Μίτσιτς, Αλεξέι Ποκουσέφσκι, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νικόλα Γιόβιτς, Νικόλα Γιόκιτς, Βλάντιμιρ Λούτσιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Φιλίπ Πετρούσεφ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Ντούσαν Ρίστιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Όγκνιεν Γιάραμαζ, Ντέγιαν Νταβιντόβατς, Ούρος Πλάβσιτς.

