Ατρόμητος: «Έδεσε» τον Τσαντίλα μέχρι το 2028

Λάμπει στο παρόν, τον δένει και για το μέλλον!

Στην επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας για ακόμα δύο χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2028, προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm.gr, οι Ατρόμητος και Παναγιώτης Τσαντίλας, ένα από τα νέα «καυτά» ονόματα της Super League.

Πλέον, απομένει μόνο η σχετική ανακοίνωση, για μια πολύ σημαντική κίνηση από την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Άλλωστε, το συμβόλαιο του 21χρονου φορ με τους Περιστεριώτες εξέπνεε το προσεχές καλοκαίρι. Δεδομένης, δε, της εξαιρετικής του εκκίνησης τη φετινή σεζόν (στις πρώτες του ουσιαστικά επαγγελματικές συμμετοχές) έχει προσελκύσει ήδη το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Πρόκειται για ακόμα ένα προϊόν των ακαδημιών του Ατρομήτου, όντας στις τάξεις του εδώ και μία δεκαετία. Παρά τις εξαιρετικές προδιαγραφές του, λόγω σοβαρού τραυματισμού (ρήξη πρόσθιου χιαστού το 2023) το επαγγελματικό του ντεμπούτο καθυστέρησε σχετικά, με τον Πάμπλο Γκαρσία να τον ρίχνει πρώτος στα βαθιά στα περσινά playoffs για τις θέσεις 5-8, ως αλλαγή στο εντός έδρας ματς με τον Αστέρα.

Για να έρθει η φετινή σεζόν και να εκτιναχθεί υπό την καθοδήγηση του Λεωνίδα Βόκολου, μετρώντας σε δέκα συμμετοχές πέντε τέρματα μέχρι στιγμής σε πρωτάθλημα και Κύπελλο!

