Την Κυριακή (30/11) όλα τα βλέμματα στρέφονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου στις 21:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, σε μια από τις πιο παραδοσιακές ποδοσφαιρικές κόντρες στην Ελλάδα. Νωρίτερα στις 17:00, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Παναιτωλικού. Την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR, ενώ στις 19:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον εντυπωσιακό φέτος Λεβαδειακό.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (29/11) με τρία ματς. Στις 17:30 παίζουν ΟΦΗ-Βόλος και δύο ώρες αργότερα Άρης-Λάρισα και Κηφισιά-Πανσερραϊκός.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε… πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

