«Υπάρχουν φήμες ότι ο Σέιμπεν Λι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ακούω ότι ο νέος του προορισμός μπορεί να είναι η Κωνσταντινούπολη»…



Αυτά μετέφερε ο εμβληματικός Τούρκος προπονητής, Ερμάν Κουντέρ σε τουρκική εκπομπή ανάβοντας… φωτιές για το μέλλον του παίκτη στην ελληνική ομάδα.

Μάλιστα, εκτός του Κουντέρ, και η τουρκική ιστοσελίδα, Ajansspor, σε δημοσίευμά της εμπλέκει τον Σέιμπεν Λι και τις πληροφορίες αυτές περί αποχώρησής του, με τις προσπάθειες που κάνει ο Ολυμπιακός να βρει παίκτη για την περιφέρεια, με τον Λι να είναι μέρος ανταλλαγών που έχει προτείνει η ελληνική ομάδα.



Στο δημοσίευμα αυτό αναφέρεται ότι Φενέρμπαχτσέ και Εφές να έχουν στο μάτι τους τον Αμερικανό άσο του Ολυμπιακού.

