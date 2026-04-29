Ο Πορτογάλος χάκερ Ρούι Πίντο, γνωστός ως ο άνθρωπος πίσω από τις αποκαλύψεις των "Football Leaks", απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες σε νέα δίκη στην Λισαβόνα.

Ο 37χρονος κατηγορούνταν για εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά συστήματα ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως η Μπενφίκα, αλλά και άλλων θεσμών, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε τις κατηγορίες άκυρες, καθώς αφορούσαν υπόθεση για την οποία είχε ήδη δικαστεί το 2023.

Οι δικαστές έκαναν λόγο για διαδικαστική κατάχρηση από την εισαγγελία, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του.

Ο Πίντο είχε ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν με αναστολή για κυβερνοεγκλήματα και απόπειρα εκβίασης, ενώ παραμένει γνωστός για τη διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αποκάλυψαν αμφιλεγόμενες πρακτικές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και οδήγησαν σε εκτεταμένες έρευνες και φορολογικούς ελέγχους σε πολλές χώρες.

Τα Football Leaks ήταν μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με τον Ρούι Πίντο να συγκεντρώνει και να διαρρέει εκατομμύρια έγγραφα που αποκάλυψαν τις «σκιώδεις» πλευρές της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, από συμβόλαια παικτών και μεταγραφές μέχρι φορολογικές πρακτικές και συμφωνίες παρασκηνίου σε μεγάλους συλλόγους και μάνατζερ.

Οι αποκαλύψεις, που δόθηκαν σε διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, προκάλεσαν έρευνες, δικαστικές διαδικασίες και φορολογικούς ελέγχους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας στο φως ζητήματα διαφάνειας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

