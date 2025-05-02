bwin και Ολυμπιακός: Το Άμπου Ντάμπι μας περιμένει!

Η «Βασίλισσα» υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγυρίζει μια τεράστια πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, που φέτος (23-25 Μαΐου) θα φιλοξενηθεί στο Άμπου Ντάμπι. Σε αυτή τη νέα μεγάλη πορεία των «ερυθρόλευκων» η bwin, Μεγάλος Χορηγός της ομάδας στέκεται περήφανα στο πλευρό του!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει ιστορία στα ευρωπαϊκά παρκέ. Για 4η διαδοχική χρονιά προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας την καθιέρωσή του στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Συνέπεια, όραμα και σκληρή δουλειά το τρίπτυχο της επιτυχίας των «Ερυθρόλευκων», οι οποίοι από την αρχή της σεζόν αποτύπωσαν και στα παρκέ τη δίψα τους για διάκριση. Ο τίτλος του φαβορί επιβεβαιώθηκε και στις μεγάλες αναμετρήσεις με τις κορυφαίες ομάδες, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κατακτά την 1η θέση… αδιαφορώντας για τον αντίπαλο στα Playoffs.

Οι Πειραιώτες και η bwin πορεύονται μαζί από το 2018 σε μία ανεπανάληπτη διαδρομή επιστροφής σε τίτλους, στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της καταξίωσης! H bwin, ως Μεγάλος Χορηγός ήταν σύμμαχος, ώστε ο σύλλογος να πατά γερά και να κερδίζει την αναγνώριση σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης. Επτά χρόνια μαζί, στις χαρές και στις δοκιμασίες, στις νύχτες της αμφιβολίας, αλλά και στα μεγαλειώδη ραντεβού της ευρωπαϊκής μπασκετικής σκηνής.

Η φετινή σεζόν είναι ήδη ιστορική. Ο Ολυμπιακός γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και η πρόκριση στο Final Four δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη στόχο που επετεύχθη, είναι φόρος τιμής στην ομάδα που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί. Στο νέο βίντεο της bwin για τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, τιμάται η «ερυθρόλευκη» ιστορία σε συνδυασμό με ένα «ταξίδι» που γίνεται στις ρίζες του τι σε κάνει Ολυμπιακό! Μία διαδρομή στη δύναμη, στην πίστη και τη διαρκή πορεία ενός συλλόγου που δεν φοβάται τα βαθιά!

Άλλωστε, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με σταθερότητα στην αγωνιστική της ταυτότητα, σφυρηλάτησε μέσα στη σεζόν και φέτος χαρακτήρα νικητή. Ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους, βάθος στο ρόστερ και ξεκάθαρη προσήλωση στον στόχο, οι Πειραιώτες κατάφεραν να ξεπεράσουν εμπόδια, τραυματισμούς, πίεση και απαιτήσεις, φτάνοντας δίκαια και αποφασιστικά στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η υποστήριξη της bwin αποτυπώνεται όχι μόνο σε επίπεδο χορηγικής παρουσίας, αλλά και μέσα από κοινές κοινωνικές και αθλητικές δράσεις, με σεβασμό προς τον φίλαθλο κόσμο και το άθλημα.

Η bwin, Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συγχαίρει θερμά τους «ερυθρόλευκους» για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, εύχεται καλή επιτυχία και δίνει ραντεβού με την ομάδα στο Άμπου Ντάμπι. Πάντα δίπλα, πάντα στο πλευρό του θρύλου.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.