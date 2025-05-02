Βιλντόσα: «Θέλω το back-to-back, πάμε να το πάρουμε στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Λούκα Βιλντόσα αμέσως μετά την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι έχοντας φτάσει στο 3-1 επί της Ρεάλ στα Playoffs της Euroleague, ξεκαθάρισε μιλώντας στο sport-fm.gr και τον Νίκο Ζέρβα πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν συμβιβάζονται απλά με την παρουσία στο Final-4, αλλά θέλουν να σηκώσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Για εκείνον, δε, θα είναι η δεύτερη σερί κούπα μετά από αυτή που πήρε πέρσι με τον Παναθηναϊκό στο Βερολίνο.



«Παλέψαμε πολύ, γνωρίζοντας και πόσο καλή ομάδα είναι η Ρεάλ, αλλά δείξαμε τον χαρακτήρα που θέλαμε να βγει στο παρκέ. Αποδείξαμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό, πάμε στο Άμπου Ντάμπι για το τρόπαιο!» είπε αρχικά και συνέχισε, σχολιάζοντας τι δεν πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο και πώς κατάφεραν οι «ερυθρόλευκοι» να επανέλθουν στο τέταρτο παιχνίδι με τους «μερένγκες»:

«Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος, πέτυχε μεγάλα καλάθια η Ρεάλ, αλλά θέλω να πω συγχαρητήρια στον αρχηγό μας, τον Παπανικολάου. Έδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα και το πνεύμα του Ολυμπιακού».Όσο για τον δικό του μεγάλο στόχο, ο Λούκας Βιλντόσα είπε στο sport-fm.gr: «Το όνειρό μου ήταν να κατακτήσω μια Euroleague, τώρα ο στόχος μου είναι το back-to-back. Έχουμε πολύ καλή ομάδα για να το πετύχουμε. Είμαι περήφανος και χαρούμενος για την ομάδα μας».

