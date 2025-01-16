Athens Kallithea: Επίσημο του Μουγκέ

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Φρανσουά-Ρεζίς Μουγκέ στην Athens Kallithea, με την ομάδα να ανακοινώνει τον δανεισμό του από τη Μαρσέιγ.



Πρόκειται για 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα των Μασσαλών αλλά είχε λιγοστό χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρονου winger διεθνή με την εθνική ομάδα Κ23 του Καμερούν Francois-Regis Mughe με τη μορφή δανεισμού από τη Marseille έως το τέλος της σεζόν 2024/25.Γεννημένος στην Ντουάλα, ο Mughe αναδείχθηκε από την ακαδημία του Ecole de Football Brasseries du Cameroun, προτού ενταχθεί στη Marseille σε ηλικία 18 ετών τον Ιούνιο 2022. Εκεί, συνέχισε πραγματοποιώντας δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2022/23 - το επαγγελματικό ντεμπούτο του στα προημιτελικά του Coupe de France, όπου σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης στο 90ο λεπτό, και το ντεμπούτο του στη Ligue 1 την τελευταία ημέρα της σεζόν.Κατά την περσινή σεζόν, ο Mughe σημείωσε πέντε ακόμη συμμετοχές στη Ligue 1, καθώς και μία συμμετοχή στο UEFA Champions League κόντρα στον Παναθηναϊκό και μία συμμετοχή στο Europa League κόντρα στον Ajax. Πέρασε το δεύτερο μισό της σεζόν δανεικός στην Dunkerque στη Ligue 2.Ως διεθνής, ο Mughe εκπροσώπησε το Καμερούν με την εθνική ομάδα Κ23, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα Ανδρών χωρίς να έχει καταγράψει συμμετοχή.Καλωσήρθες, Francois-Regis".

