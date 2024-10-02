Ο elite κατηγορίας, Γερμανός ρέφερι, Ντάνιελ Ζίμπερτ, θα είναι εκείνος που θα διευθύνει τη μεγάλη «μάχη» του ΟΑΚΑ, στις 8:30 το βράδυ της προσεχούς Κυριακής.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν με τον εν λόγω ρέφερι να τους έχει «σφυρίξει» στο παρελθόν, έχοντας να επιδείξει μια πρόκριση και μια νίκη για το «τριφύλλι», αλλά και δυο ήττες για τους Πειραιώτες.

Ο Ζίμπερτ βρισκόταν τον περασμένο Φεβρουάριο στη Λεωφόρο στο εκπληκτικό ματς των «πράσινων» με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Ντραγκόφσκι αναδείχθηκε σε μεγάλο ήρωα και ο Σαμάτα στον πιο αρνητικό πρωταγωνιστή για την επιτυχία της τότε ομάδας του Φατίχ Τερίμ.

Στα τέλη του Απρίλη του 2023 είχε διευθύνει και την εκτός έδρας νίκη (2-1) του Παναθηναϊκού απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά».

Το ιστορικό του Ζίμπερτ με τον Ολυμπιακό έχει καταγεγραμμένες δυο ήττες για τους «ερυθρόλευκους», αφού, ο Γερμανός διαιτητής ήταν παρών στο 2-0 της Πόρτο, στα τέλη του Οκτώβρη του 2020 και στο 3-1 από την Άρσεναλ, τον Μάρτιο του 2021.

Φυσικά, παρατηρητής στο μεγάλο ντέρμπι του ΟΑΚΑ θα είναι ο Στεφάν Λανουά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.