«Ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ για τον Παναθηναϊκό συνολικά - Ακραίος ο νόμος, τιμωρεί τους πολλούς»

Ο Νίκος Αθανασίου κατέγραψε στον bwinΣΠΟΡ FM τα οφέλη του Παναθηναϊκού από τη χθεσινή εμφατική νίκη επί της Ντινάμο Μινσκ ενώ αναφέρθηκε και στην τιμωρία του

Αθανασίου: «Ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ για τον Παναθηναϊκό συνολικά»

«O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στην League Phase του Conference League χθες. Έκανε το καθήκον του και νίκησε, έβαλε πολλά γκολ, ενώ απέφυγε και την Τσέλσι, με τις Μπάνια Λούκα ή Βίκινγκουρ να είναι ο επόμενος αντίπαλος. Οι τρεις πιο ακριβοί παίκτες του ρόστερ, οι Ουναΐ, Τετέ και Ιωαννίδης, ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της νίκης με την Ντινάμο Μινσκ. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, «έψησε» τον κόσμο του μετά από πολύ καιρό, ενώ πρέπει να πούμε ότι έκανε και ένα μεγάλο άλμα στην ειδική κατάταξη από όπου ξεκίνησε από την 225η θέση», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού ανέφερε ότι δεν βλέπει το «τριφύλλι» να εκτίει την τιμωρία των δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών που του επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ κόντρα στην Athens Kallithea και τον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, ο Αθανασίου χαρακτήρισε ακραίο τον νόμο, καθώς ουσιαστικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού εν προκειμένω τιμωρήθηκε για μια κροτίδα που έριξε ένας, ενώ τόνισε πως το θέμα αφορά συνολικά όλες τις ομάδες.

Ακούστε το ηχητικό:

