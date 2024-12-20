Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής

Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές των αναμετρήσεων της ενδέκατης αγωνιστικής, τελευταίας του πρώτου γύρου, που θα κρίνει και τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια της Stoiximan GBL για το Final 8 του Κυπέλλου. Στο Παναθηναϊκός-Άρης θα είναι οι Τσαρούχα, Μηλαπίδης και Χατζημπαλίδης.



Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της ενδέκατης αγωνιστικής:

SUNEL Arena (κ.θ.) 20.15 ΑΕΚ-Λαύριο Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σπυρόπουλος Σπ. (Διμπινούδης-Σαμαρτζή)Δ. Τόφαλος 18.00 Προμηθέας Π.-Πανιώνιος Παπαπέτρου-Κατραχούρας-Λουλουδιάδης (Τζαμάκου)Γ. Μπουρούσης 17.00 Καρδίτσα-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Μαγκλογιάννης (Τέγα)Καλλιθέας 17.15 Κολοσσός Ρ. -Περιστέρι Καρπάνος-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Κουλούρης)ΣΕΦ 14.15 Ολυμπιακός-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μπακάλης-Ανστασιάδης Β. (Παλάτος)ΟΑΚΑ 20.15 Παναθηναϊκός-Άρης Τσαρούχα-Μηλαπίδης-Χατζημπαλίδης (Νγιάννης)

