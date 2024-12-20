Super League 2: Η 14η αγωνιστική ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Το πρόγραμμα της Super League 2 συνεχίζεται με την 14η Αγωνιστική και τις πιο δυνατές αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 15.00, η ΑΕΚ Β’ θα διεκδικήσει τους 3 βαθμούς, παίζοντας μέσα στην έδρα της κόντρα στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Γιάννης Πολιάς.

Και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12.00, η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, με την υποστήριξη των οπαδών της, υποδέχεται στην Πάτρα, την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, που είναι αποφασισμένη να κρατήσει το σερί της. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ – Π.Α.Ο.Κ. Β’ 13.30 MONOBALA.GR ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 17.00 MONOBALA.GR ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 14.00 MONOBALA.GR Α.Ε.Κ. Β’ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ 14.00 MONOBALA.GR ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Β’ 15.00 MONOBALA.GR Α.Ε.Λ. – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 16.00 MONOBALA.GR ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ 14.00 MONOBALA.GR

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.