Super League 2: Η 14η αγωνιστική ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr 

Super League 2

Το πρόγραμμα της Super League 2 συνεχίζεται με την 14η Αγωνιστική και τις πιο δυνατές αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 15.00, η ΑΕΚ Β’ θα διεκδικήσει τους 3 βαθμούς, παίζοντας μέσα στην έδρα της κόντρα στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Γιάννης Πολιάς.

Και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12.00, η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, με την υποστήριξη των οπαδών της, υποδέχεται στην Πάτρα, την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, που είναι αποφασισμένη να κρατήσει το σερί της. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ – Π.Α.Ο.Κ. Β’

13.30

MONOBALA.GR

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

15.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

17.00

MONOBALA.GR

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

14.00

MONOBALA.GR

Α.Ε.Κ. Β’ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

12.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ

14.00

MONOBALA.GR

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Β’

15.00

MONOBALA.GR

Α.Ε.Λ. – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

16.00

MONOBALA.GR

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΑΝΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ

14.00

MONOBALA.GR

Δείτε το trailer:

