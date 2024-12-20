Super League 2: Η 14η αγωνιστική ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Το πρόγραμμα της Super League 2 συνεχίζεται με την 14η Αγωνιστική και τις πιο δυνατές αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 15.00, η ΑΕΚ Β’ θα διεκδικήσει τους 3 βαθμούς, παίζοντας μέσα στην έδρα της κόντρα στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Γιάννης Πολιάς.
Και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12.00, η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, με την υποστήριξη των οπαδών της, υποδέχεται στην Πάτρα, την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, που είναι αποφασισμένη να κρατήσει το σερί της. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ – Π.Α.Ο.Κ. Β’
|
13.30
|
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
|
17.00
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΚΑΒΑΛΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
14.00
|
Α.Ε.Κ. Β’ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
12.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ
|
14.00
|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Β’
|
15.00
|
Α.Ε.Λ. – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|
16.00
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΧΑΝΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ
|
14.00
Δείτε το trailer:
