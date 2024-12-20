Λογαριασμός
Δώστε του το από… τώρα: Υποψήφιο για καλύτερο της αγωνιστικής το γκολ του Ιωαννίδη

Η… ασύλληπτη γκολάρα που πέτυχε στον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί της Ντινάμο Μινσκ ανάμεσα στα καλύτερα γκολ της 6ης αγωνιστικής στο Conference League

Ιωαννίδης: Υποψήφιο το γκολ του για το καλύτερο της αγωνιστικής

Από την στιγμή που, κατά γενική ομολογία, είναι υποψήφιο για γκολ… της χρονιάς, δεν θα μπορούσε να μην είναι ανάμεσα σε εκείνα που διεκδικούν και το βραβείο του κορυφαίου τέρματος της 6ης αγωνιστικής της League Phase στο Conference League.

Για το μυθικό γκολ που πέτυχε ο Φώτης Ιωαννίδης, χθες (19/12) το βράδυ στο ΟΑΚΑ, στην επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντινάμο Μινσκ με 4-0 ο λόγος.

Με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να... σηκώνει στο πόδι το ΟΑΚΑ, στο 85’, αρχικά με το πάρσιμο της μπάλας με «τακουνάκι» και ακολούθως την λόμπα από τα 35 μέτρα που κατέληξε στα δίχτυα των Λευκορώσων!

