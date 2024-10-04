To ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετά την ισοπαλία στην Βοσνία απέναντι στην Μπόρατς, αλλά και ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Nίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αναφέρθηκε αρχικά στο αρνητικό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» στην Μπάνια Λούκα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια αγωνιστική αποτυχία, αφού τόσο βάσει της απόδοσης, αλλά και της διαφοράς ποιότητας μεταξύ των δυο ομάδων. Πρόσθεσε δε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν κερδίζει εύκολα και που ακόμη ψάχνεται, αλλά χωρίς να είναι αποδοτικός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεται.

Αναφορικά με το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Νίκος Αθανασίου, υπογράμμισε ότι ο Ντιέγκο Αλόνσο θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με τους Αράο, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ να είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

