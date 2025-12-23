Αταμάν: «Πήραμε μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο»

Ακόμη μία σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, λυγίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο την αντίσταση της Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-85 και ανέβηκε, έστω και προσωρινά, στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας, μετά από 18 αγωνιστικές.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, στάθηκε στο σημαντικό διπλό της ομάδας του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να… χτυπήσει τη Ζάλγκιρις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τζέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου».

