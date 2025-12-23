Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτές τις μέρες, με 24 έθνη να εκπροσωπούνται στο τουρνουά που διεξάγεται στα γήπεδα του Μαρόκου.

Και έχει ενδιαφέρον να ρίξει κανείς μια ματιά στα παρατσούκλια των εθνικών ομάδων που μετέχουν στη διοργάνωση, με μερικά να είναι γνωστά και άλλα αρκετά ευφάνταστα!

Η Le Parisien καθαρόγραψε τα 24 προσωνύμια, τα οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω...

Νότια Αφρική: Μπαφάνα Μπαφάνα (Τα αγόρια)

Αλγερία: Οι αλεπούδες της ερήμου

Ανγκόλα: Οι μαύρες αντιλόπες

Μπενίν: Tα τσιτάχ

Μποτσουάνα: Οι ζέβρες

Μπουρκίνα Φάσο: Οι επιβήτορες

Καμερούν: Tα αδάμαστα λιοντάρια

Κομόρες: Οι κοιλάκανθοι (είδος προϊστορικού ψαριού)

Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ελέφαντες

Αίγυπτος: Οι Φαραώ

Γκαμπόν: Οι πάνθηρες

Ισημερινή Γουϊνέα: Η εθνική αστραπή

Μάλι: Οι αετοί

Μαρόκο: Τα λιοντάρια του Άτλαντα

Μοζαμβίκη: Τα μάμπα

Νιγηρία: Οι σούπερ αετοί

Ουγκάντα: Οι γερανοί

Λ.Δ. Κονγκό: Οι λεοπαρδάλεις

Σενεγάλη: Τα λιοντάρια της Τεράνγκα

Σουδάν: Οι αετοί της Τζεντιάν

Τανζανία: Τα αστέρια του έθνους

Tυνησία: Οι αετοί της Καρχηδόνας

Ζάμπια: Οι χάλκινες σφαίρες

