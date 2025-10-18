Αταμάν: Περιμένουμε να επιστρέψει σε τρεις εβδομάδες ο Λεσόρ

Μετά την εντυπωσιακή νίκη του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη επί της Αναντολού Εφές, ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Άταμαν, απάντησε σε ερώτηση για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, στη συνέντευξη Τύπου.

«Η αποκατάσταση του Λεσόρ προχωρά ομαλά», δήλωσε ο Άταμαν, προσθέτοντας: «Αναμένουμε να επιστρέψει στις προπονήσεις και την αγωνιστική δράση σε περίπου τρεις εβδομάδες».

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε παράλληλα τη σημασία του Γάλλου φόργουορντ για την ομάδα: «Ο Λεσόρ ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του τίτλου της Ευρωλίγκας και αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής και έτοιμος σε τρεις εβδομάδες».

