Αταμάν: Περιμένουμε να επιστρέψει σε τρεις εβδομάδες ο Λεσόρ

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές, ο Εργκίν Άταμαν ανακοίνωσε ότι ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να επιστρέψει πλήρως υγιής σε τρεις εβδομάδες

Ματίας Λεσόρ

Μετά την εντυπωσιακή νίκη του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη επί της Αναντολού Εφές, ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Άταμαν, απάντησε σε ερώτηση για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, στη συνέντευξη Τύπου.

«Η αποκατάσταση του Λεσόρ προχωρά ομαλά», δήλωσε ο Άταμαν, προσθέτοντας: «Αναμένουμε να επιστρέψει στις προπονήσεις και την αγωνιστική δράση σε περίπου τρεις εβδομάδες».

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε παράλληλα τη σημασία του Γάλλου φόργουορντ για την ομάδα: «Ο Λεσόρ ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του τίτλου της Ευρωλίγκας και αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής και έτοιμος σε τρεις εβδομάδες».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ματίας Λεσόρ Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός
