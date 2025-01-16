Αποκλεισμός-σοκ από τον 2ο γύρο του Australian Open για Μεντβέντεφ

Αποκλεισμός-σοκ για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, από τον 2ο κιόλας γύρο του φετινού Australian Open!

Ο περσινός φιναλίστ του τουρνουά, ο οποίος έχει βρεθεί συνολικά τρεις φορές στον τελικό της Μελβούρνης, γνώρισε την οδυνηρή για εκείνον ήττα με 3-2 σετ (6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 7-6) από τον 19χρονο Αμερικανό, Λέρνερ Τιν, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 121 της παγκόσμιας κατάταξης!

Ο Τιν, ο οποίος έγινε επαγγελματίας μόλις το 2023, σόκαρε τον Ρώσο σε παιχνίδι που διήρκησε 4 ώρες και 49 λεπτά (!), κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ, με τον Μεντβέντεφ να αντιδρά και να ισοφαρίζει σε 2-2, στέλνοντας την αναμέτρηση σε πέμπτο σετ. Ωστόσο, εκεί ο 19χρονος, παρότι είδε τον αντίπαλό του να προηγείται με 6-5, έστειλε το σετ σε tie-break, πανηγυρίζοντας τελικά τη μεγάλη νίκη (10-7).

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας για το Australian Open, ο Σίνερ έχασε το πρώτο σετ από τον Σκούλκεϊτ, αλλά τελικά ξεπέρασε το εμπόδιό του με 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-3), ο Ρούνε επιβλήθηκε 3-1 του Μπερετίνι, ενώ εύκολες προκρίσεις στον 3ο γύρο πανηγύρισαν Τέιλορ Φριτζ και Άλεξ ντε Μινόρ.

