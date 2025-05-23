Ο Παναθηναϊκός έδωσε σκληρή μάχη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όμως ήταν πολύ άστοχος και μπλοκαρίστηκε από την τουρκική άμυνα, μένοντας εκτός του τελικού της Ευρωλίγκας με σκορ 82-76.

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλησε να πει πολλά λόγια στη flash interview. Αντίθετα, παραδέχθηκε την ανωτερότητα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στον τελικό.

«Η Φενέρμπαχτσε έπαιξε καλύτερα από εμάς. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στον τελικό», είπε αναλυτικά ο Τούρκος προπονητής, αποχωρώντας σαφώς απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα.

