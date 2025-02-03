Δηλώσεις ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έκανε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής των «πράσινων» τόνισε ότι αν η ομάδα του δεν νικήσει σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια που έχει μπροστά της για το υπόλοιπο της διοργάνωσης, θα πρέπει να ξεχάσει το Final Four, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι άφησε εκτός ομάδας τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια που απομένουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα για εμάς. Αν δεν τα καταφέρουμε, ξεχνάμε το Final Four ή τα playoffs. Πρέπει να κερδίζουμε. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η άλλη λέει πως η αντίπαλη ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Κέρδισε τα έξι τελευταία παιχνίδια που έδωσε στην Ευρωλίγκα. Την προηγούμενη βδομάδα ήρθε εδώ και κέρδισε πολύ καθαρά τον Ολυμπιακό, που είναι πρώτος στην κατάταξη. Οπότε, θα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί, έτοιμοι για έναν αγώνα σαν να είναι ντέρμπι, όπως με τον Ολυμπιακό πριν από δύο βδομάδες. Γιατί στην Ευρωλίγκα η κατάστασή μας τώρα είναι αρκετά κρίσιμη και πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα επιθετικά.

Έχουμε κάποια σημαντικά προβλήματα, τα οποία γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά τα προβλήματα μάς κόστισαν εκτός έδρας. Στο γήπεδό μας με την επιθετικότητα μπορούμε να κρύψουμε κάποια προβλήματα. Μακριά από αυτό όμως είναι δύσκολο.

Ο Σλούκας είναι καλά. Έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα είναι εκτός ομάδας, τον έθεσα εκτός.

Η Φενέρμπαχτσε έχει δυνατό ρόστερ. Είναι στην πρώτη δυάδα της κατάταξης. Έχει σπουδαίους παίκτες όπως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Μάρκο Γκούντουριτς παίζει εξαιρετικά, ο Νικολό Μέλι, ο Σερτάτς Σανλί. Έχει πολύ έμπειρους παίκτες. Έχει πάρει αυτοπεποίθηση από τα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων. Κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα μπροστά σε 20.000 φιλάθλους, κέρδισε τον Ολυμπιακό στο γήπεδό του. Είναι πολύ καλή ομάδα. Την προηγούμενη βδομάδα η Αρμάνι δεν είχε τον καλύτερο παίκτη της, αλλά μας κέρδισε. Όλοι είναι σημαντικοί σε κάθε ομάδα.

Δεν σκεφτόμαστε για παίκτες. Απλά να κερδίσουμε το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι αυτής της εβδομάδας».

