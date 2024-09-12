Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρτέτα 2027: Με τον Μικέλ, βάζει πλώρη για το πρωτάθλημα η Άρσεναλ

Ο Μικέλ Αρτέτα θα παραμείνει επίσημα στον πάγκο της Άρσεναλ έως το 2027 για να συνεχίσει τη δουλειά με την οποία ευελπιστεί να οδηγήσει τους «κανονιέρηδες» στο πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2004

Αρτετα

Και για την επόμενη τριετία, ο Μικέλ Αρτέτα θα φροντίσει να διατηρεί την Άρσεναλ ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου της Premier League, αφού πλέον έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με το σύλλογο.
Ο Ισπανός προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» έως το 2027, σε μια εξέλιξη που έρχεται ως φυσιολογική συνέπεια της φοβερής δουλειάς του, μέσα από την οποία έχει καταστήσει το σύλλογο ως «μνηστήρα» της κορυφής του πρωταθλήματος.

Το μεσημέρι της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η υπόθεση με κάθε επισημότητα, με την Άρσεναλ να τονίζει στα social media: «Υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε, το μέλλον του Αρτέτα είναι εδώ».

Και για την επόμενη τριετία, ο Μικέλ Αρτέτα θα φροντίσει να διατηρεί την Άρσεναλ ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου της Premier League, αφού πλέον έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με το σύλλογο. Ο Ισπανός προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» έως το 2027, σε μια εξέλιξη που έρχεται ως φυσιολογική συνέπεια της φοβερής δουλειάς του, μέσα από την οποία έχει καταστήσει το σύλλογο ως «μνηστήρα» της κορυφής του πρωταθλήματος. Το μεσημέρι της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η υπόθεση με κάθε επισημότητα, με την Άρσεναλ να τονίζει στα social media: «Υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε, το μέλλον του Αρτέτα είναι εδώ».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρσεναλ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark