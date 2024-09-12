Αρτέτα 2027: Με τον Μικέλ, βάζει πλώρη για το πρωτάθλημα η Άρσεναλ

Και για την επόμενη τριετία, ο Μικέλ Αρτέτα θα φροντίσει να διατηρεί την Άρσεναλ ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου της Premier League, αφού πλέον έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με το σύλλογο.

Ο Ισπανός προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» έως το 2027, σε μια εξέλιξη που έρχεται ως φυσιολογική συνέπεια της φοβερής δουλειάς του, μέσα από την οποία έχει καταστήσει το σύλλογο ως «μνηστήρα» της κορυφής του πρωταθλήματος.

Το μεσημέρι της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η υπόθεση με κάθε επισημότητα, με την Άρσεναλ να τονίζει στα social media: «Υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε, το μέλλον του Αρτέτα είναι εδώ».

Και για την επόμενη τριετία, ο Μικέλ Αρτέτα θα φροντίσει να διατηρεί την Άρσεναλ ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου της Premier League, αφού πλέον έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με το σύλλογο. Ο Ισπανός προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» έως το 2027, σε μια εξέλιξη που έρχεται ως φυσιολογική συνέπεια της φοβερής δουλειάς του, μέσα από την οποία έχει καταστήσει το σύλλογο ως «μνηστήρα» της κορυφής του πρωταθλήματος. Το μεσημέρι της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η υπόθεση με κάθε επισημότητα, με την Άρσεναλ να τονίζει στα social media: «Υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε, το μέλλον του Αρτέτα είναι εδώ».

Belief in what we do.



Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5 — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.