ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ο «φίλος» που επιστρέφει στην Τούμπα ως αντίπαλος

Ο Ίνγκι Ίνγκασον ετοιμάζεται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια της καριέρας του, καθώς θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, που είχε σημαντική πορεία στον «Δικέφαλο του Βορρά», αποτελεί πλέον βασικό στέλεχος της άμυνας των «πρασίνων» και αυτή η αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία για εκείνον.

