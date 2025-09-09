Η θητεία του Μαρίνου Ουζουνίδη στον Άρη, έλαβε και επίσημα τέλος.

Οι Θεσσαλονικείς με λιτή ανακοίνωση επισημοποίησαν την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος «άντεξε» μόλις 22 παιχνίδια στην ομάδα. Με 10-6-6 ρεκόρ αλλά και έναν βαρύ αποκλεισμό από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League για απολογισμό, ο Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη.

Πλέον, αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος ως γνωστόν θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.

