Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέλος και επίσημα ο Ουζουνίδης από τον Άρη

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, όπως ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς

Μαρίνος Ουζουνίδης

Η θητεία του Μαρίνου Ουζουνίδη στον Άρη, έλαβε και επίσημα τέλος.

Οι Θεσσαλονικείς με λιτή ανακοίνωση επισημοποίησαν την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος «άντεξε» μόλις 22 παιχνίδια στην ομάδα. Με 10-6-6 ρεκόρ αλλά και έναν βαρύ αποκλεισμό από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League για απολογισμό, ο Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη.

Πλέον, αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος ως γνωστόν θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρης Μαρίνος Ουζουνίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark