Γιάννης vs Γιόνας: Τι δείχνει η μάχη Αντετοκούνμπο-Βαλαντσιούνας

Είναι οι δύο μεγαλύτεροι σταρ των ομάδων τους, με λάμψη ΝΒΑ. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι το ζευγάρι που ξεχωρίζει στον προημιτελικό της Ελλάδας με τη Λιθουανία για το Ευρωμπάσκετ.

Ο 33χρονος σέντερ έχει δει τις ομάδες του (Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς και Κινγκς) να κερδίζουν 14 φορές σε 25 αναμετρήσεις τους Μπακς του Greek Freak, ο οποίος-ωστόσο-έχει πάρει κατά κράτος τη μάχη των αριθμών. Ο Giannis σε αυτά τα 25 ματς έχει 23,3 πόντους (με 58% στα σουτ), 9,2 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 32,4 λεπτά κατά μέσο όρο, ενώ ο JV 14,2 πόντους (με 57% στα σουτ), 9,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 24,7 λεπτά ανά αγώνα.

Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ ο Αντετοκούνμπο είναι πολύ ανώτερος του Βαλαντσιούνας. Μετρά 30 πόντους (δεύτερος), 9,8 ριμπάουντ (τέταρτος), 4 ασίστ και 33,5 στην αξιολόγηση σε 28,8 λεπτά κατά μέσο όρο, με την ομάδα του να είναι στους +15,3 πόντους ανά αγώνα στο διάστημα που αγωνίζεται. Ο Βαλαντσιούνας, από την άλλη, έχει 14,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 16,3 στην αξιολόγηση σε 17,4 λεπτά κατά μέσο όρο, με τη Λιθουανία να είναι στους +7,7 πόντους ανά αγώνα όσο είναι στο παρκέ.

