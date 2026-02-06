Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αποθέωσε το «Τριφύλλι», το οποίο εξίσωσε ως μέγεθος και ως απήχηση στον κόσμο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης

Τι είπε για το αν τον σταματούν στον δρόμο εδώ στην Ελλάδα

Τι είπε για τα ντέρμπι

Ο Ρούμπεν Πέρεθ προχώρησε σε μία μεγάλη συνέντευξη, στην πολύ γνωστή Ισπανική «AS». Μίλησε για την πορεία του στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Ενώ αναφέρθηκε και στα Ελληνικά ντέρμπι.

Μάλιστα, αποθέωσε το «Τριφύλλι», το οποίο εξίσωσε ως μέγεθος και ως απήχηση στον κόσμο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

