ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: Αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο, ναυαγεί η μεταγραφή στη Στουτγκάρδη

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως σημειώνεται στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια! Παρά το δημοσίευμα του Kicker και άλλων Μέσων, που έκαναν λόγο για «τελειωμένη» συμφωνία με τη Στουτγκάρδη, η συγκεκριμένη μεταγραφή μοιάζει να οδηγείται σε «ναυάγιο».



Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει μπει σε σοβαρές συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του νεαρού μεσοεπιθετικού με αύξηση αποδοχών, δείχνοντας τη θέλησή του να τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη!

Υπενθυμίζουμε πως από πλευράς ΠΑΟΚ απετράπη την τελευταία στιγμή η αναχώρηση του Κωνσταντέλια από την Ολλανδία, όπου βρίσκεται με την αποστολή του «δικεφάλου», προκειμένου να πάει στη Γερμανία. Με βάση τα νέα δεδομένα, μάλιστα, όχι μόνο δεν θα πάρει μεταγραφή στη Στουτγκάρδη, αλλά πιθανότατα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους»!



Οι συζητήσεις, πάντως, συνεχίζονται μεταξύ της διοίκησης του ΠΑΟΚ και της πλευράς του «Ντέλια» και σύντομα θα φανεί η οριστική τους κατάληξη, με τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει ανατρέψει τα δεδομένα και να έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι για την παραμονή του παίκτη.

